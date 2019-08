Kagu-Eestis algasid riigiametnike välitööd

Rahandusministeeriumi eestvõtmisel toimuvad kaheksa päeva jooksul üle Kagu-Eesti seminarid ja ümarlauad, kus muuhulgas räägitakse nii majandusest, haridusest, heaolust kui ka näiteks lastega seotud kohtuvaidlustest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul on välitööde peamiseks eesmärgiks mõista, millised on tegelikud kohapealsed probleemid.

"Kus kõige rohkem king pigistab, kuhu, missugusele meetmele, sammule, regulatsioonile, raha eraldusele surudes saavutame kõige suruema efekti, mõju, mis kohalikku elu edasi viiks. Kogu mõte ju see regionaalpoliitikas ka, et me selle potentsiaali ja eripärad, mis tegelikult on olemas, neid maksimaalselt ära kasutaksime. Nüüd on küsimus selles, kuidas riik saab sellele kaasa aidata. Ja me tahame tõesti lõpuks saada mingisuguse loetelu, mis on põhiprobleemid ja mis võiks olla lahendused," rääkis Tali.