Sellest ajast saadik on Vene võimuesindajad keelatud kaupa maa sisse kaevanud, põletanud ja purustanud ning sellest ka meedias demonstratiivselt teavitanud. Portaal 66.ru aga luges kokku, kui suurt hulka inimesi selle hävitatud kaubaga aasta jooksul toita saaks.

2014. aasta 6. augustil keelas Venemaa EL-i piima, liha, kala, köögiviljade, puuviljade ja pähklite impordi. Aasta hiljem hakkas kehtima järjekordne ukaas, mis käsitles seda, kuidas tuleb keelust hoolimata riiki saabunud toidukaupa hävitada.

Föderaalse tolliteenistuse andmete kohaselt on võimud viie aasta jooksul tabanud ja hävitanud rohkem kui 21 000 tonni keelatud toidukaupa. Föderaalse veterinaar- ja fütosanitaarteenistuse (Rosselhoznadzor) statistika kohaselt on nende ametnikud alates 2015. aasta augustist tabanud ja hävitanud lausa 32 000 tonni keelatud toidukaupa.

Statistika erinevus tuleneb asjaolust, et kui tolliteenistus jälgib olukorda piiril, siis Rosselhoznadzor korraldab reide nii piiril kui ka riigi sees asuvates müügikohtades.

Portaali 66.ru arvutuste kohaselt jätkuks 32 000 tonnist toidust aastaks umbes 40 000 inimesele.

Toidu hävitamine on toonud Venemaal kaasa laialdast kriitikat. Mõnel juhul on keelatud toidu leidmiseks korraldatud reidid ja hävitusoperatsioonid osutunud ka groteskseteks meediasündmusteks. Tähelepanu on pälvinud näiteks see, kuidas kasakad Peterburi poodides keelatud toidukaupa otsisid, või see, kuidas Tatarstanis hävitati buldooseri abil kolm külmutatud hane.

Käesoleval aastal tegigi Rosselhoznadzor ettepaneku loobuda selliste EL-i toidukaupade hävitamisest, mida õnnestub mingil viisil kasutada. Peamiselt oleks selliseks võimaluseks loovutada kasutuskõlblik toit heategevuseks. Ettepanekut on otsesõnu toetanud näiteks asepeaminister Aleksei Gordejev ning presidendi juures olev kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu.

President Putin pikendas juunis EL-i toidukaupade impordikeeldu 2020. aasta detsembri lõpuni.