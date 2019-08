Liikuma asunud pinnas neelas reede varahommikul Moni osariigis Thae Pyar Kone külas enda alla 16 elamut ja ühe kloostri, ütles kohalik administraator Myo Min Tun.

Ametnike sõnul võib kadunud olla kuni sada inimest. Päästetööd jätkuvad, sest päästjad loodavad leida ellujäänuid.

Töölised üritavad välja kaevata ka pealinna Yangoni Mawlamyinega ühendavat peamist teed, kus on pea kaks meetrit rususid.

Mussoonvihmad on tekitanud üleujutusi üle Myanmari ja rannikuäärseid kogukondi on hoiatatud tõusuvete eest.

Viimastel nädalatel on üleujutuste tõttu kodust minema sunnitud umbes 89 000 inimest, ehkki paljud neist on nüüdseks koju naasnud, teatas ÜRO humanitaarküsimuste koordineerimisbüroo.

Suured üleujutused on sel nädalal tabanud ka India Kerala osariiki, kus mussoonvihmades hukkunuid on juba üle 40 ja Vietnami, kus riigi keskosas on hukkunud vähemalt kaheksa inimest. Lisaks nõudis Kagu-Hiinat tabanud taifuun laupäeva varahommikul vähemalt 18 inimelu, pea teist sama palju on kadunuid.