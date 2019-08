Muruniidukikütus vabaneb taas biokomponendi nõudest

Muudetud määrus võimaldab edaspidi väikemootorites kasutada biokomponendita bensiini.

Vedelkütuse seadusega tekkis olukord, mille tõttu peab praegu ka alkülaatbensiin sisaldama biokütust. Väikemootorid ei talu aga etanoolisisaldusega kütuseid, sest etanool hakkab vett siduma ning võib põhjustada mootoririkkeid. Lisaks on etanoolil söövitav toime kummitihenditele, membraanidele ja kütusevoolikutele.

"See tähendab, et alkülaatbensiin on edaspidi biokomponendivaba. Tegelikkuses on alkülaatbensiinid hästi puhtad bensiinid, mida on isegi võimalik kasutada sisetingimustes. Nii et see etanooli lisamise nõue jääb hetkel ära ja kõik muruniidukite omanikud saavad rahuliku südamega seda kasutada. Nad teavad, et mingisuguseid negatiivseid ilminguid mootorites ega tihendites ega filtrites ei tule ette," ütles keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Heiko Heitur.

Muudatused jõustuvad sel reedel.