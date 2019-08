Eesti Kalurite Liit saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, kus soovib biokütuse lisamise erandit Eestis tegutsevatele kalalaevadele.

Kütuseid oli varem kahte sorti: kevad-sügisene biolisandiga kütus ja talvine biolisandita. Kuna kalalaevad töötavad septembrist aprilli lõpuni, siis kasutati talvisel ajal ehk püügihooajal biolisandita diislikütust. Tulevikus seda enam kasutada ei või, mis tekitab laevadele probleeme.

"Mõjud on samad nagu teistel, mis on kuulda olnud: mootorid hakkavad tõrkuma, filtrid ummistuvad, kuhugi ladestub see," ütles Eesti Kalurite Liidu juhatuse esimees Mart Undrest ERR-ile ja lisas, et talvel võib olla laeva käivitamisega raskusi.

Eesti kalalaevade registris on 29 aktiivset kalalaeva, nende keskmine vanus on 32,8 aastat. Laevad pärinevad ajast, kus mootoritootjad ei näinud ette biolisandiga kütuse kasutamist.

Praeguste laeva kahjustuste kohta ütles Undrest, et talvel, kui kasutati biolisandita kütust, olid asjad paremini korras, suvel tekkisid probleemid.

Konkreetsetest ettepanekutest soovitud erandi osas ministeeriumile Undrest ei rääkinud, vaid sõnas, et seda tuleb koostöös arutada.

Kalurite liit on uurinud biokütuse lisamist ka Eesti naaberriikides ja neile teadaolevalt seal biolisandiga laevakütust ei kasutata.