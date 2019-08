Los Angelese Ooper uurib süüdistusi Plácido Domingo suhtes

Associated Pressi andmetel olevat Domingo naiste sõnul kasutanud ära oma positsiooni ooperi ühe kuulsama lauljana, et survestada neid seksuaalvahekorda astuma.

Kaheksa lauljat ja üks tantsija rääkisid uudisteagentuurile, et seksuaalne ahistamine algas juba 1980. aastatel. Ühe väitel olevat Domingo pannud käe tema seeliku alla, kolm aga ütlesid, et laulja oli neid vägisi suudelnud.

Mõne hinnangul olevat tema lähenemiskatsete tõrjumine kahjustanud nende karjääri.

"Nende anonüümsete isikute süüdistused, mis ulatuvad koguni kuni 30 aasta taha, on sügavalt häirivad ja sellisena esitatuna ebatäpsed," vahendas Domingo laulja avaldust.

"Siiski on valus kuulda, et ma olen kedagi heidutanud või pannud end ebamugavalt tundma -- ükskõik kui kaua aega tagasi ja oma parimatest kavatsustest hoolimata," lisas ta.

LA Ooper, mille peadirektor on Domingo olnud alates 2003. aastast, lubas leida inimese väljastpoolt süüdistusi uurima.

"Placido Domingo on olnud dünaamiline loovjõud LA Ooperi ja Los Angelese kultuurielus üle kolme aastakümne," lisas ooperiteater. "Sellest hoolimata teeme kõik, et soodustada professionaalset ja koostööaldist keskkonda, kus kõik töötajad ja artistid tunneksid end võrdselt mugavalt, väärtustatu ja austatuna."

Hispaanias sündinud Domingo on üks 20. sajandi maailma tuntumaid ooperitähti, kes moodustas koos José Carrerase ja Luciano Pavarottiga ülimenuka trio Kolm Tenorit.

Viimastel aastatel on kaua aega abielus olnud laulja muutunud baritoniks ja esineb 78 aasta vanuses endiselt täissaalidele.

Domingo sõnul oli ta alati uskunud, et kõik tema ja teiste vahel toimunu, kõik suhted on olnud alati konsensuslikud. "Mind tundvad või minuga töötanud inimesed teavad, et ma ei ole see, kes tahtlikult kedagi kahjustaks, solvaks või kellelegi piinlikkust valmistaks."

"Ma siiski tunnistan, et reeglid ja standardid, mille järgi meid täna hinnatakse, erinevad neist, mis olid minevikus."

Domingo on oma 60-aastase lavategevuse vältel salvestanud üle 100 albumi ja võitnud 14 Grammy auhinda. Suurema osa hilisemast karjäärist on on ta veetnud Ühendriikides Los Angelese Ooperi peadirektorina.