USA agentuur: tänavune juuli oli seni registreerituist kuumim kuu

"Suur osa planeedist ägas juulis pretsedenditu kuumuse käes, kui temperatuurid kerksid uutele kõrgustele seni kuumimal registreeritud kuul. Rekordsoe sulatas ka Arktika ja Antarktika merejää ajalooliselt madalale," lisas amet.

NOAA andmeil küündis keskmine temperatuur juulis 0,95 kraadi Celsiuse järgi üle 20. sajandi keskmise -- 15,8 kraadi Celsiust.

Tegemist on kuumima juuliga alates mõõtmiste algusest 1880. aastal. Senine kuumim kuu oli 2016. aasta juuli.

"Üheksa kümnest kõige kuumemast juulist on registreeritud pärast 2005. aastat. Viimased viis aastat on need olnud ka viis kuumimat."