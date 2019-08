Valmib uus Eesti ja Läti vaheline matkarada

Paarikümne-kolmekümnekilomeetriste päevatee lõikudena kulgev eelkõige jalgsimatkaks mõeldud Metsaraja-nimeline matkarada peaks valmima ehk viidad ja tugimaterjali saama 2021. aastaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jalgsi matkamine on muutumas aina populaarsemaks, sest see on väga demokraatlik matkavorm. Kui te tahate läbida jalgsimatka, siis selleks pole teil midagi erilist vaja. Üksnes sobivat riietust kaitseks vihma eest. Siin rajal pole ka mägesid ning pole vaja erilisi mägijalatseid, jalas võivad olla harilikud jalanõud," rääkis matkaraja inspekteerija Juris Smalinskis.

Praegu testitav matkarada kulgeb Riiast mööda Peipsi läänekallast ja Eestimaa põhjarannikut Tallinna. Seal ta saab kokku olemasoleva matkarajaga, mis läheb Tallinnast läbi Riia Läti ja Leedu piirini.

Mööda Peipsi kallast koos lätlase Juris Smalinskisega tosina päeva jooksul rohkem kui veerandtuhat kilomeetrit matkarada inspekteeriva Kadi Ploomi arvates ongi just käimasolev viljakuu parim aeg selle raja läbimiseks.

"Me eile just Jurisega arutasime, et august on ilmselgelt kõige parem aeg. Meil on palju metsikuid õunapuid, kust saab õunu kogu aeg. Lisaks on marjad, seened - kõik asjad on olemas. August on selline viljade aeg ja siis ka kõige ilusam ja põnevam. Ja liblikad. Superilus," ütles MTÜ Peipsimaa Turism juhataja Kadi Ploom.

Septembris jätkub Metsaraja matkaraja testimine Eesti põhjakaldal. Kaugemaks eesmärgiks on koostöös leedukatega Metsaraja liitmine Hollandist algava jalgsimatka rajaga E11, mis praegu lõpeb Poola ja Leedu piiril.