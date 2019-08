Esimese kivi võttis vastu Enn Tarto, üks neljast eestlasest, kes 40 aasta eest pani käe alla Balti apellile. Teine kivi on tänu ühe maailma ajaloo silmapaistvaima rahumeelse vabadusenõudluse ehk Balti keti korraldajatele ning selle võttis vastu Rein Veidemann.

"Need kivid lähevad inimestele, kes ei vaikinud. Lihtne on seista oma väärtuste eest samameelsete hulgas. Aga tunnustust väärivad need, kes õiguste ja vabaduste eest seisavad siis, kui see on pigem raske kui iseenesestmõistetav," ütles Kaljulaid.

Tarto tänas president Kersti Kaljulaidi, president Gitanas Nausedat ning Eesti rahvast, sest iseseisvuse taastamisel oli tema sõnul põhiline roll just Eesti rahval.

Veidemann ütles oma tänukõnes, et vabadus võidab alati kuni leidub neid, kes on valmis kaitsma inimväärikust ja õiglust.

Iga aasta 20. augustil annab riigipea välja 1991. aastal Toompead kaitsnud rahnust murtud tänukivi, millega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kellel on olnud iseseisvuse taastamisel oluline roll.