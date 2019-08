Presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe ütles sel neljapäeval, nagu ka nädal tagasi ERR-ile, et sellekohast otsust ei ole veel tehtud.

"Vastus on endine, seda ei ole veel otsustatud. Kas, kuidas ja millal riigipea laevaga kaasa sõidab, on hetkel lahtine," ütles Linnamäe.

"Antarkitika ekspeditsioon Bellingsahuseni 200-aastase retke meenutamiseks on kindlasti suurepärane võimalus rääkida mitut lugu. See on võimalus rääkida Eesti lugu ja see on võimalus rääkida seda lugu, et meil on ainult üks planeet ja me peame selle hoidmiseks kõik juba täna pingutama. Ja Bellingshauseni ekspeditsioon ümber - see ei ole ju ainult üks seiklusrikas merereis - seal on ka väga tõsine teaduslik ja keskkonnaküsimusi adresseeriv programm. See on kindlasti vajalik ja oluline. Ja mul on hea meel, et Eestis selline asi ette võeti," lisas Linnamäe.

"Mis puudutab riigipea võimalikku osalust, siis riigipea on selle laeva Saaremaalt teele saatnud, ka ise väikese sõidu sellega juba kaasa teinud siin Eesti vetes. Kas või millal ta veel selle laevaga kohtub, on täna veel vara öelda," lisas ta.

ERR-ile teadaolevalt kavatses Kaljulaid osaleda ühel etapil Bellingshauseni ekspeditsioonil Atlandi ookeani keskel ning demonstreerida, et sarnaselt presidendi töölähetustega Narva ja Kagu-Eestisse, saab Eesti riigipea töötada ka avamerel.

Admiral Bellingshauseni pardal purjetab vahimadrusena ka presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo, kes on kantselei kinnitusel reisi ajal ametlikult puhkusel. Presidendi veebilehel käskkirjade all on viimane kanne Riisalo puhkuse kohta tehtud 8. juulil, kui president on lubanud kantselei direktori puhkusele neljaks kalendripäevaks ehk 16. kuni 19. juulini 2019.

14. augustil kirjutas Eesti Ekspress, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus otsustas ettevõtja Tiit Pruuli korraldatavale Antarktika ekspeditsioonile lubatud riigipoolse toetuse ära võtta.

Toetuse ära võtta otsustanud EKRE ministri Kert Kingo sõnul allkirjastas 70 000 euro suuruse toetuse endine minister Rene Tammist (SDE) 11. aprillil ehk vahetult enne uue valitsuse ametisse asumist. Kingo sõnul ei vastanud sellise rahalise toetuse küsimine riigilt EAS-i raha eraldamise reeglitele.

"Minu suund on, et EAS-i poolne projektide rahastamine peab olema läbipaistev ja kooskõlas kehtestatud tingimustega," lisas Kingo.

Nüüd vaid Eesti suurettevõtjate rahastatava Antarktika ekspeditsiooniga tähistatakse Saaremaal sündinud maadeavastaja, admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni 200 aastat tagust reisi, mille käigus ta avastas Antarktise. Purjekas Admiral Bellingshausen alustas oma teekonda 11. juulil Venemaalt Kroonlinnast, kust asus teele ka kuulus maadeavastaja 200 aastat tagasi. Ekspeditsioon plaanib Antarktikasse jõuda selle mandri avastamise 200. tähtpäeval, 28. jaanuaril 2020. Laev lahkus Eesti vetest 17. juulil, enne seda oli selle pardal käinud ka president Kaljulaid.

Meeskond plaanib peatuda 20 riigi sadamates, et seal tutvustada Eestit ja Eesti Meremuuseumi eestvedamisel rääkida kliimaprobleemidest. Kuna tegemist on populaarteadusliku ekspeditsiooniga, mille üheks eesmärgiks on juhtida tähelepanu kliimamuutustele, sõidavad laeva pardal kaasa mitmed teadlased, ajakirjanikud ja ühiskonnategelased.