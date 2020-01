"Venemaa Bellingshauseni uurimisjaamas toimus tähtpäeva kõige pidulikum üritus. Peale siinsete uurimisjaamu omavate riikide oli mastis ka Eesti sinimustvalge.

200 aastat tagasi tehtud avastus on olnud tähtis kogu inimkonna jaoks ja selle eeskujul peaksime ka täna rahvusvahelist koostööd ja multilateralismi edendama.

Hea näide sellisest koostööst ja selle tõhususest on just siit Antarktikast teaduse ja keskkkonnakaitse näol võtta. Näiteks saime lahendatud osooniaugu probleemi, mis nõudis kiiret, kindlameelset ja mitte just lihtsat rahvusvahelist koostööd.

Täna näeme aga siin selgeid märke sulavatest liustikest ja need on igaühele lihtsasti mõistetavad. Pole tähtsust, kust me tuleme ja millist riiki esindame, meie käes ühiselt on jõud midagi ette võtta ja tuleviku nimel pingutada.

Lõikasime koos Antarktika jaamade juhtidega lahti pidupäevatordi." kirjutas president sotsiaalmeedias.