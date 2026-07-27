X!

Praxise endine juht töötab Karise ametiaja lõpuni presidendi kantseleis

Eesti
Urmo Kübar
Urmo Kübar Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Viis aastat mõttekoja Praxis juht olnud Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei siseosakonna nõunikuna, kus annab nõu kodanikuühiskonnaga seotud teemadel. Ametist lahkub ta aga koos president Alar Karisega septembris.

Kübar, kes töötas Praxise juhina aastatel 2021–2026, on ka varem töötanud presidendi nõunikuna, kui oli 2016–2021 president Kersti Kaljulaidi vabakonna nõunik.

Kübar sõnas ERR-ile, et töö on nagu presidendi nõunikul ikka, ent tema rõhuasetus on teemadel, millega varemgi tegelenud ehk kodanikuühiskond ja vabakond.

"Viimaste kuude jooksul oleme kantselei sees kokku leppinud, et minu kaks peamist teemat on arutelukultuur ja huviharidus," ütles Kübar.

Kuna mehe ametiaeg algas mais ning Kübar kinnitas, et lahkub ametist koos president Karise ametiaja lõppemisega septembris, siis on Kübar kantseleis tööl vaid viis kuud.

Kaljulaid lõi peale presidendiametist lahkumist endanimelise fondi ning on selle kaudu endale olulistel teemadel jätkuvalt ühiskondlikult aktiivne. Fondi juhiks sai aga Kaljulaidi presidentuuri aegne avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Kas lühikesest ametiajast võib midagi sarnast välja lugeda ka Kübara tulevikust?

"Sellest ei ole meil juttu olnud ning praegu jätkan koostööd presidendiga tema ametiaja lõpuni," selgitas Kübar, kuid lisas, et Karis, sarnaselt Kaljulaidiga, ei ole kindlasti veel selles vanuses, kus sooviks lihtsalt pensionipõlve pidama hakata ning ühiskonnaelust taanduda.

Kübar lõpetas 2002. aastal Tartu ülikooli ajakirjanduse eriala ning töötas aastatel 1998-2001 Eesti Päevalehes. Hiljem on ta erinevates rollides tegelenud kodanikuühiskonnaga. Aastatel 2002–2007 oli Kübar Isamaa ja Res Publica Liidu liige.

Alates märtsist on Praxise juht Eve Mägi.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

eestlased kõrbes

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:09

Kullamäe jätkab karjääri Rumeenia meisterklubis

12:52

Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

12:44

Iraan lubas Ukrainale Kaspia merel toimunud laevarünnaku eest kätte maksta

12:36

Arvutus. Sarnane lahustub sarnases

12:16

Soomes loeb Ogier'le kaarti Ingrassia

12:12

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

12:07

Filmiprodutsent Tanel Tatter: lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno

12:01

Poola kunagine võimupartei sipleb kriisis

11:43

Lauri Kaare: Nolan teeb suure ekraani kino

11:43

Saku Sporting kerkib medaliheitlusse, Viimsi jätkab liidrina

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:51

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta Uuendatud

26.07

Sõja 1614. päev.Venemaa ründas drooniga toidupoodi, hukkus üheksa-aastane laps Uuendatud

26.07

Ossinovski: linnavalitsus mängis Tallinna olümpiaujula rajamise ühele ettevõttele

26.07

Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots Uuendatud

26.07

Rumeenia lasi jälle Vene drooni alla

25.07

Sõja 1613. päev. Venemaa tahab tuua Ukraina sõtta uusi Põhja-Korea sõdureid

26.07

Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streikisid mandri asemel saarte sadamates Uuendatud

25.07

Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

26.07

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene Uuendatud

26.07

Norra laskesuusatäht tunnistas probleeme: hakkasin suusatamist kartma

ilmateade

SPORT

13:09

Kullamäe jätkab karjääri Rumeenia meisterklubis

12:52

Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

12:16

Soomes loeb Ogier'le kaarti Ingrassia

11:43

Saku Sporting kerkib medaliheitlusse, Viimsi jätkab liidrina

loe: kultuur

12:36

Arvutus. Sarnane lahustub sarnases

12:12

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

12:07

Filmiprodutsent Tanel Tatter: lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno

11:43

Lauri Kaare: Nolan teeb suure ekraani kino

loe: eeter

12:07

Filmiprodutsent Tanel Tatter: lõpuks loeb see, kas inimesed tulevad kinno

11:43

Lauri Kaare: Nolan teeb suure ekraani kino

26.07

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

26.07

Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

Raadiouudised

26.07

Eesti Keele Instituut valmistab ette Tõlkeväravat

26.07

Päevakaja (26.07.2026 18:00:00)

26.07

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

26.07

Narvas vahetus linnavõim

25.07

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

25.07

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

25.07

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

25.07

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo