Praxise endine juht töötab Karise ametiaja lõpuni presidendi kantseleis

Viis aastat mõttekoja Praxis juht olnud Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei siseosakonna nõunikuna, kus annab nõu kodanikuühiskonnaga seotud teemadel. Ametist lahkub ta aga koos president Alar Karisega septembris.

Kübar, kes töötas Praxise juhina aastatel 2021–2026, on ka varem töötanud presidendi nõunikuna, kui oli 2016–2021 president Kersti Kaljulaidi vabakonna nõunik.

Kübar sõnas ERR-ile, et töö on nagu presidendi nõunikul ikka, ent tema rõhuasetus on teemadel, millega varemgi tegelenud ehk kodanikuühiskond ja vabakond.

"Viimaste kuude jooksul oleme kantselei sees kokku leppinud, et minu kaks peamist teemat on arutelukultuur ja huviharidus," ütles Kübar.

Kuna mehe ametiaeg algas mais ning Kübar kinnitas, et lahkub ametist koos president Karise ametiaja lõppemisega septembris, siis on Kübar kantseleis tööl vaid viis kuud.

Kaljulaid lõi peale presidendiametist lahkumist endanimelise fondi ning on selle kaudu endale olulistel teemadel jätkuvalt ühiskondlikult aktiivne. Fondi juhiks sai aga Kaljulaidi presidentuuri aegne avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Kas lühikesest ametiajast võib midagi sarnast välja lugeda ka Kübara tulevikust?

"Sellest ei ole meil juttu olnud ning praegu jätkan koostööd presidendiga tema ametiaja lõpuni," selgitas Kübar, kuid lisas, et Karis, sarnaselt Kaljulaidiga, ei ole kindlasti veel selles vanuses, kus sooviks lihtsalt pensionipõlve pidama hakata ning ühiskonnaelust taanduda.

Kübar lõpetas 2002. aastal Tartu ülikooli ajakirjanduse eriala ning töötas aastatel 1998-2001 Eesti Päevalehes. Hiljem on ta erinevates rollides tegelenud kodanikuühiskonnaga. Aastatel 2002–2007 oli Kübar Isamaa ja Res Publica Liidu liige.

Alates märtsist on Praxise juht Eve Mägi.