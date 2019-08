Ettevõtte teatel on kõnelused aktsiatehingu üle varajases staadiumis ja ei ole garantiid, et jõutakse leppeni või, et ühinemine aset leiab.

Tegu oleks firmade taasühinemisega, sest Altria eraldas Philip Morris Internationali endast 2008. aastal ning sellele kuulub endiselt Philip Morris USA.

Philip Morrise aktsia kukkus teate järel 7,5 protsenti, samas kui Altria oma tõusis 8,5 protsenti.