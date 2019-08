Veeteede amet esitas Euroopa Komisjonile riigiabiteatise

Seadusemuudatustega lihtsustatakse laevade registreerimise protsessi laevapereta prahitud laevade registrisse ning kehtestatakse erimaksurežiimi alla kuuluvatele laevadele tööjõumaksude ja ettevõtte tulumaksu erirežiim. Muutatustega tahetakse soodustada suuremate kaubalaevade tulekut Eesti lipu alla.

Riigiabi luba on seaduse jõustamiseks vaja taotleda Euroopa Liidu konkurentsipoliitika tõttu. Üldjuhul ei tohi riik kindlat majandussektorit või konkreetseid ettevõtteid EL-i riigiõiguse kohaselt toetada, kuid teatud juhtudel on riigil lubatud sekkuda, kui see on vajalik üldiseks majandusarenguks.

Laevandussektori arenguks planeeritavaid maksuerisusi peetaksegi selles kontekstis riigiabiks. Riigiabi andmiseks tuleb taotleda esmalt luba Euroopa Komisjonilt.

Pärast seda, kui president Kersti Kaljulaid tänavu 21. veebruaril laevanduseelnõu välja kuulutas, asus amet ette valmistama riigiabi eelteatist. Eelteatise esitas amet Euroopa Komisjonile 12. jaanuaril, millele järgnesid mitme kuu pikkused läbirääkimised. Juuli alguses esitas Euroopa Komisjon oma tähelepanekud eelteatise osas.

Neid tähelepanekuid arvesse võttes koostas amet koostöös teiste ministeeriumitega seadusemuudatuste eelnõu projekti, mille saatis nüüd koos põhiteatisega Euroopa Komisjonile.

Komisjoni otsus peaks saabuma oktoobri alguseks ning seejärel saab seaduse muudatused kinnitada riigikogu. Juhul, kui Euroopa Komisjon otsustab taotluse suhtes avada küsimuste vooru, võib tähtaeg pikeneda.

Kui Euroopa Komisjon annab riigiabi loa 1. oktoobriks, jõustub laevandusseadus järgmise aasta algusest. Kui aga positiivne otsus tuleb hiljem, ei pruugi seadus planeeritud ajal jõustuda.