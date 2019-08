GALERII|Tallinna vanalinnas võeti protestiks kartulit

Reede pärastlõunal võttis Heino Viik Tallinna vanalinnas Harju tänaval talle kuuluval maalapil kartulit ja tänas linnavalitsust hea saagi eest. Kartulivõtu aktsioon oli osa Viigi kampaaniast, et linn lubaks tal oma maalapil vabalt majandada.

Viigi sõnul jäävad kartulid kinnistule linnakodanikule tasuta võtmiseks kuni 8. septembrini või kuni mugulaid jätkub.

Viik rajas tänavu 9. mail oma Harju tänaval asuvale kinnistule kartulipõllu, juhtimaks tähelepanu asjaolule, et ei saa oma kinnistuga vabalt majandada. "Eravestlustes on linnaametnikud öelnud, et ma ei saa midagi teha ja võin ainult karjuda. Eelistan siiski midagi teha, vähemalt maad harida," märkis ta.

Tallinn otsustas juba 2006. aastal, et 1944. aasta märtsipommitamise ajal purustatud Harju tänavat täis ei ehitata ja ostis enamiku eraomandis olevaid kinnistuid ära. Viigi firmale Uranos kuuluv kinnistu jäi aga linna ostunimekirjast välja ning probleem on endiselt üleval.

2007. aastal taastas linn ajaloolise Trepi tänava ja Nõelasilma värava, mis on Viigi kinnistu kõrval. Et haljasala ei langeks, rajas linn Viigi kinnistu serva müüritise. Asi läks kohtusse ja kohus otsustas, et nõnda eraomanikust üle sõita ei tohi – müüritis tuleb lammutada või muul viisil olukord lahendada.

Tänavu mais otsustas linnavolikogu, et kinnistu müüritise osale seatakse sundvaldus.

Tallinn tahab, et Harju tänava ääres oleks korrastatud terviklik haljasala, mitte kartulipõld, kuid paraku puudub õiguslik alus, et maaomanikku selleks kohustada, ütles juuni keskel linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvart selgitas Tallinna linnavolikogu istungil sotsiaaldemokraat Jaak Juske arupärimisele vastates, et linn pöördus 10. mail muinsuskaitseameti poole, et teada saada, kas kartulipõllu rajamisega muinsuskaitse all oleva vanalinna territooriumil asuva Harju tänava kinnistule on rikutud muinsuskaitseseadust. Muuhulgas tahtis linn teada, kas kartulipõllu rajamise jaoks oleks kinnistu omanik Heino Viik pidanud taotlema luba töödeks muinsuskaitsealal.

Ameti peadirektor Siim Raie vastas linnale, et kartulipõllu rajamine ei liigitu kaevetööde alla ning et selles kohas ja sügavuses puudub arheoloogiline kultuurkiht. "Lisaks ei olevat kartulipeenra rajamine vastuolus Tallinna linna heakorra eeskirjadega," märkis Kõlvart vastuses.

Linnapea sõnul on linna huvides, et Harju tänava äärne oleks jätkuvalt heakorrastatud terviklik haljasala, kuid paraku puudub õiguslik alus, et maaomanikku selleks kohustada.