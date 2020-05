Viigi ettevõttele Uranos OÜ kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn Viigi kinnistule kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma värava ühe posti, millega algas pikk kohtuvaidlus.

Ala hõlmav ja hoonestamist võimaldav detailplaneering võeti vastu 2000. aastal, kuid seda ei kehtestatud. Tallinna linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusest tulenevalt otsustati maa-ala haljastada ja rajada sinna 1944. aasta 9. märtsi pommitamise memoriaal.

Memoriaalina pidi välja ehitatama Nõelasilma värav ja Trepi tänav. Tallinna linn alustas 2006. aastal Harju tn 30 kinnistust põhja poole jääval naaberkinnistul seal ajalooliselt asunud Trepi tänava ja Nõelasilma värava väljakaevamisi. Kaevetööd ulatusid ka OÜ Uranos kinnistu piiresse. Tänava taastamise käigus rajati Harju tn 30 kinnistule tugimüür ning selle äärde, osaliselt samale kinnistule Nõelasilma värav. Harju tn 30 omanik OÜ Uranos ehitustöödeks nõusolekut ei andnud.

2012. aastal saavutas ärimees ringkonnakohtus linna üle võidu, esitades hulga tõendeid, et linn ehitas tema kinnistul pahatahtlikult ja ebaseaduslikult ning takistas kinnistu kasutamist. Kohus jäi ettevõtjaga nõusse ning käskis müüri ja värava lammutada ning taastada kaeve- ja ehitustöödele eelnenud olukord. Seda pole aga praeguseni tehtud.

OÜ Uranos esitas Tallinna ringkonnakohtule kaebuse, millega soovis Tallinna linnavolikogu otsuse "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" tühistamist.

Tänavu veebruari lõpus ei rahuldanud Tallinna ringkonnakohus OÜ Uranos apellatsioonkaebust Harju tänav 30 osas. Kohus leidis otsuses, et kinnistuga piirnev Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena.

Ettevõtja sõnul on talle suur probleem see, et kuigi kinnistu sihtotstarve on 50 protsenti elamumaa ja 50 protsenti ärimaa ning Uranos OÜ on 14 aasta jooksul maksnud kinnistu eest ligi 60 000 eurot maamaksu, ei saa ta seda ometi kasutada, sest linn seisab lubadel ees.