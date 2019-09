Maanteemuuseumis saab näha Eesti vanimat mootorratast

Maanteemuuseumi uude masinahalli jõudis Eesti vanim mootorratas Wanderer. Saksamaal 20. sajandi algul toodetud ratas on täiesti töö- ja sõidukorras tänu Võrumaalt pärit tehnikahuvilisele.

Wanderer sattus Võrumaa mehe Agu Koopi kätte üle 30 aasta tagasi, osadeks lammutatuna. Tehnikahuvilisena taastas Agu vana masina ning seadis selle töökorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui küsitakse mitu käiku tal on, siis ma ütlen, et kaks käiku - üks poe juurde minemiseks ja teine tagasi tulemiseks, rohkem käike tal ei ole," ütles Koop.

Maksimumkiiruseks nimetas Koop 40 kilomeetrit tunnis, aga seda vaid allamäge minnes.



Agu Koop on Wandereri senini siin-seal näitamas käinud. Teisipäeval sõidutas ta aga uunikumi otse maanteemuuseumi ustest sisse.



Suvel avatud maanteemuuseumi uus masinahall sai nüüd endale väärilise eksponaadi. Eesti kõige vanem mootorratas jääb omaniku soovil sinna paariks aastaks kõigile huvilistele vaatamiseks.

Maanteemuuseumi teadur Abdres Seene ütles, et uhke eksponaat täidab olulise tühimiku.



"Me üritame näidata auto rolli muutumist läbi viimase 100 aasta ja meil tegelikult muuseumil ei olnud seda 20. sajandi päris esimese kümnendi masinat. Selles mõttes see mootorratas täidabki nüüd ära ühe tühimiku meie näitusel," rääkis Seene.

Seene lisas, et Wanderer on toodetud Saksamaal ning Eestisse jõudis see ilmselt Esimese maailmasõja ajal koos Saksa okupatsioonivägedega.