Orkaan Doriani hävitustöö ulatus hakkab alles selguma

Päästjad on alles jõudmas Bahama saarte põhjapoolsetesse osadesse, kuid juba praegu on filmikaadrite järgi selge, et orkaani purustustööd olid märkimisväärsed. Praegu on teise taseme tormiks nõrgenenud Dorian teel USA idaranniku suunas.

Bahama peaminister Hubert Minnise sõnul on saartel mõned alad "hävitatud" ning tema hinnangul on hukkunute arv suurem kui seitse, mis on siiani ametlikult kinnituse saanud, vahendab BBC.

Orkaanituulte kiirus oli suurim, mis kunagi rannikul on mõõdetud, kui Dorian Abaco saarele jõudis. Ka teine saar, Grand Bahama, sai märkimisväärselt kannatada nii tuulte kui veetulvade käes.

Kolmapäevase seisuga on Dorian liikumas USA ranniku pole ning on nõrgenenud teise taseme tormiks, kuid see tähendab, et tuule kiirus võib ulatuda endiselt 165 km/h-ni.

Peaminister Minnis ütles, et tõenäoliselt tõuseb hukkunute arv seniselt seitsmelt, selline oli vähemalt temani jõudnud info.

"See (orkaan) oli üks suurimaid kriise meie riigis läbi ajaloo," lisas Minnis.

Ühe abiorganisatsiooni juht Lia Head-Rigby sõnul teatati talle abiliste poolt, et hukkunuid on palju rohkem, kui ametlikud arvud seni näitavad.

Abaco saarest ülelennul filmitud kaadritest on näha, et orkaanikahjud on tohutud, kilomeetrite ja kilomeetrite kaupa on kogu saar muutunud kui hiiglaslikuks prügimäeks – näha on lõhutud maju, laevu ja katusele pööratud autosid. Paljudes kohtades on veetase endiselt väga kõrge, paljud alad on siiani üleujutatud. Mitmes Bahama osas sadas orkaani ajal maha umbes 90 cm vihma.

Opositsioonijuht Philip Brave Davis kirjeldas ülelennul nähtut kui "kohutavat vaatepilti".

Kui Abacosse on päästjad jõudnud ning sealsest hävitustööst hakkab pilt selguma, siis Grand Bahamal juhtunust on siiani veel vähe infot. Dorian liikus Grand Bahamalt ära USA idaranniku suunas alles teisipäeva õhtul kohaliku aja järgi ehk kolmapäeva varahommikul Eesti aja järgi.

Peaminister Minnis ütles, et päästjatel on väga raske abivajajateni pääseda. Palju päästetööd tegi kohalikud ise, kasutades paate ja skuutreid.

Punase Risti hinnangul hävis või sai tõsiseid kahjustusi umbes 45 protsenti Grand Bahamal asuvatest majapidamistest, 13 000 maja. ÜRO ametnike sõnul vajab 60 000 inimest toiduabi ja puhast joogivett.

