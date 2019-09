Orkaan Dorian: sajad inimesed on Põhja-Carolinas saarel lõksus

Populaarse puhkusepaigana tuntud Ocracoke saarel oli orkaani saabudes umbes 800 inimest, kes kuberner Roy Cooperi sõnul on seal tõenäoliselt lõksus, vahendab BBC.

Torm jõudis Põhja-Carolina osariiki Hatterase neemele kohaliku aja järgi kell 9 hommikul (Eesti aja järgi kell 15). Tuule kiiruseks mõõdeti 240 km/h (67 m/s). Paari tunniga liikus orkaan 80 km kirdesse ning tabas osariigi saari.

Kuberner Cooper õhutas Ocracoke`i saarele jäänuid otsima kõrgemaid kohti ning lubas, et päästjad saabuvad niipea, kui ilmaolud seda lubavad.

Dorian on nõrgenenud 1. kategooria tormiks ning eeldatavalt jõuab laupäeval Kanada rannikule.

Video Ocracoke saarel toimunust:

We're getting some pictures and videos of the severe flooding due to storm surge on the Outer Banks. This is Ocracoke, NC. Our hearts go out to ALL impacted by #Dorian. #nws pic.twitter.com/OAVxjJkUjj