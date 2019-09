Reedese seisuga on ametlik hukkunute arv 30, kuid ametnike teatel ulatub kadunud inimeste arv Abaco ja Grand Bahama saarel sadadesse, võimalik et tuhandetesse.

Tervishoiuminister Sandsi teatel võib lõplik hukkunute arv olla suurem, kui praegu osatakse arvata. "Avalikkus peab valmis olema uskumatuteks teadeteks hukkunute arvust ja inimeste kannatustest," ütles ta neljapäeval kohalikule raadiole, vahendab BBC.

Punase Risti teatel on Abacol ja Grand Bahamal hävinud või tõsiselt kannatada saanud 13 000 majapidamist, mis on peaaegu pool kõigil saartel asuvatest majadest.

Abaco saar on praegu elamiskõlbmatus seisus - seal pole joogivett, elektrit ega toitu, paljudes kohtades lebavad surnukehad ning röövlite vastu on moodustatud omakaitsesalgad.

Grand Bahamale jõudmise muudab keeruliseks see, et saare ainuke lennuväli hävines tormis ja üleujutustes.

USA piirivalve teatas neljapäeval, et on suutnud saartelt päästa 201 inimest. ÜRO teatas, et toimetab saartele kaheksa tonni toiduabi, generaatoreid, akusid ja muud hädaabi. ÜRO on lisaks eraldanud 5,4 miljonit dollarit kolm kuu pikkuseks abioperatsiooniks.

Dorian jõudis Bahama saartele 5. kategooria tormina, tuule kiirus ulatus umbes 300 km/h-ni (83 m/s). See on teadaolevalt suurim tuule kiirus, mis eales rannikul mõõdetud.

Dorian on nõrgenenud 2. kategooria tormiks ning liigub reedese seisuga USA idaranniku läheduses. Praeguse seisuga ohustab orkaan Põhja- ja Lõuna Carolina osariiki, edasi liigub Dorian kirdesse Nova Scotia poole.