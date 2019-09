Eestisse ametlikult tööle saabunute lastel on võimalus ka siin koolis käia

Kolme lapse ema Tatjana Klimenko kolis perega Eestisse kolm aastat tagasi Donetskist. Kuna õppeaasta oli siis poole peal, ei saanud tema laps kohe kooli, sest klassid olid komplekteeritud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Direktor palus meil oodata kevadeni. Kevadel saime koha uude klassi eesti koolis. Oli abiõpetaja, kes aitas lapsel kohaneda eestikeelsesse keskkonda," meenutas lasteaia assistendina töötav Klimenko.

Klimenko nooremad lapsed käivad eesti lasteaias ning tema sõnul eelistavad paljud siia kolinud ukrainlased panna oma lapsed just eesti kooli. Ta leiab, et teisest riigist Eestisse saabunud perel ei ole keeruline siin last kooli panna. Vaid endal tuleb olla aktiivne ning uurida võimalusi.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina ütles, et kui inimene on end ametlikult registreerinud Tallinna elanikuks, siis on tal võimalus panna laps kooli ja lasteaeda ja kasutada kõiki pealinna elanikele mõeldud teenuseid.

"Kui inimene soovib minna konkreetsesse kooli ja seal ei ole kohti, siis see ei tähenda seda, et mujal ei ole kohti. Võib-olla teistes koolides on. Tasub igatahes pöörduda haridusameti poole, et seda kohta leida," lausus abilinnapea.

Ebaseaduslikult siin töötavatele inimestele aga pealinna elanike õigused ei laiene.

"Tallinna linnal on muidugi kõigepealt kohustus pakkuda teenuseid nendele inimestele, kes on registreeritud Tallinna elanikuna. Loomulikult, kui on tulnud illegaalselt, siis pole selleks ka võimalust. See on koht, kus peab riik sekkuma," märkis Beškina.