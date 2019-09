Tallinn täitub plaza'ks ristitud hoonetega

Tallinna uusehitiste sekka lisandub aasta-aastalt arendajailt plaza nime saanud hooneid. Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja Peeter Pälli sõnul on see pikaajaline mood, mille vaibumist ei ole ilmselt oodata.

Google'i otsinguga leiab Tallinnast kaheksa plaza't: Coca-Cola Plaza, Delta Plaza, Metro Plaza, City Plaza, Triumph Plaza, Novira Plaza, Kawe Plaza ning praegu ehitatav Kadrioru Plaza. Lisaks ehitatakse Veerenni asumisse erameditsiinikeskust nimega Pharma Plaza.

Peeter Päll ütles ERR-ile, et plaza tuleb hispaania keelest ja tähendab platsi, kuid moodi on sõna läinud USA kaudu.

"See on ilmselt kinnisvaraarendustega koos tekkinud nimemood. Ameerika inglise keeles on see tähendanud ostukeskust, kuskilt sealt on ta hakanud moenimeks muutuma. Nii nagu on hotellide nimes moeelement "butiik", mida on hakatud igale poole toppima," lausus ta.

Päll märkis, et Vikipeedia seletab plaza't kui avatud linnamaastiku kohta, näiteks linnaväljakut, kuid kinnisvaraarenduses kasutati seda esimest korda Missouris Kansas Citys avatud Country Club Plaza puhul. Hiljem hakkaski see tähistama ostukeskusi ja -komplekse, ka poolavalikke hooneid, mis on tänavatasandil ligipääsetavad. Mingis mõttes on tegu ülemaailmse moega.

Universaalset vastet on sellele sõnale Pälli sõnul raske pakkuda, kuna mõiste tähendus on üsna hägune ja see märgib nii ostukeskust kui ka avaliku ruumiga hoonet.

"Meil on uuemal ajal Eesti linnapildis tekkinud lihtsalt majad, kuigi viimasel ajal on kinnisvaraarendajate lemmiksõna ka residents. Admirali maja sadama lähedal, Endla ärimaja, Euroopa maja, Fahle maja, Hopneri maja vanalinnas," loetles keelekorraldaja ja märkis, et "maja" on eesti keeles universaalne sõna, mida saab hoonete nimetuses kasutada.

Majade plaza'ks nimetamist ei saa Eesti seaduste järgi takistada ja selles mõttes on eesti keel teiste keelte mõjudele Pälli sõnul väga avatud.

"Mulle tundub neid juba palju olevat," ütles Päll. "See on moeasi, aga kipub päris pikaajaline mood olevat. Kuulsaid plaza'sid on maailmas päris palju, mis ahvatlevad end jäljendama. Mõni tahab uhket nime, et äri läheks paremini. Minu maitse see loomulikult ei ole, paneb rohkem õlgu kehitama."

Kui keegi tahaks oma plaza-nimelist maja kohanimeregistrisse objekti nimena kanda, siis see ei oleks keelekorraldaja sõnul võimalik, kuid ärikeskusi on õigus nimetada kuidas tahes. Seega jääb loota inimeste vastutustundele ja avalikule survele.

"Kui aga vaadata, mismoodi lastele tänapäeval nimesid pannakse, siis nimedega peenutsemine ei lähe vist kunagi üle," nentis Päll.