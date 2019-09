Supergraafika konkursi korraldas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Seinapildi maksumus koos vahendite ja töötasudega on ligikaudu 21 700 eurot.

Kavandi autor on Piiritus OÜ, mis selgitas oma ideed järgmiselt: "Kui vanasti oli igal peremehel oma vanker, siis tänapäeval on pea igal leibkonnal oma isiklik jõuvanker, millega mööda linna ringi vuriseda. Kuid kiirused on muutunud ja vankriga peremees on meie jõuvankritest ammuilma kaugele minevikku maha jäänud."

Esmakordselt tehti Tallinnas hoonete fassaadidele supergraafilisi seinapilte 2016. aastal.