British Airwaysi pilootide streik jätkub, kaos süveneb

BA teatel on tühistatud pea sada protsenti teisipäevaks plaanitud 850 lennust ning see mõjutab enam kui 100 000 inimese reisiplaane.

Tegu on esimese pilootide streigiga British Airwaysi saja-aastases ajaloos. See on puudutanud umbes 200 000 reisijat, peamiselt Londoni Gatwicki ja Heathrow lennujaamas.

Streigi eel pakkus lennufirma reisijatele piletide täissummas kompenseerimist või lennu broneerimist mõnele teisele kuupäevale või mõne teise lennufirmaga.

Briti Lennufirmade Pilootide Liit (BALPA) korraldas streigi pärast seda, kui üheksa kuud kestnud palgaläbirääkimised tulemust ei andnud.

Praegu pole uusi läbirääkimisi plaanis ja piloodid plaanivad streikida ka 27. septembril.

"Piloodid seisavad vankumatult ja on näidanud, kui meelekindlad nad on," ütles BALPA boss Brian Strutton.

"British Airways peab oma piloote kuulda võtma ja tulema välja viisiga see vaidlus lahendada," lisas ta.

BA on pilootidele pakkunud 11,5 protsendist palgatõusu kolme aasta jooksul, mis firma teatel tõstaks osa kaptenite aastapalga 200 000 naelani.

Ametiühing on juunis tehtud pakkumise tagasi lükanud ja teatanud, et selle liikmed tahavad saada osa firma suurest kasumist.

BALPA hinnangul läheb 48-tunnine streik lennufirmale maksma 80 miljonit naela, kuid BA ei ole enda hinnangut avaldanud