Spetsialistid peavad EKRE noorte relvadega poseeritud fotosid sotsiaalmeedias viha õhutavateks

EKRE noortekogu Sinine Äratus on asunud oma liikmetele relvakoolitusi korraldama. Mitmed liikumisse kuuluvad alaealised on postitanud endast sotsiaalmeediasse laskeharjutustel tehtud relvaga poseeritud fotosid, mida saadavad juudi- või rassivihale viitavad või muidu vägivallaga ähvardavad pildiallkirjad.

EKRE noorteühendus Sinine Äratus on oma majandusaasta aruandesse pannud kirja, et asus oma liikmetele korraldama lasketiirus relvaõppusi.

Sinise Äratuse asutaja ja endine juhatuse liige Ruuben Kaalep põhjendab relvaõppusi vajadusega kaitsta ohu tekkimisel kas Eestit või oma peret ja lähedasi. Midagi halba ta selles algatuses ei näe ja kinnitab, et Sinisesse Äratusse võetakse vastu vaid intelligentseid noori, kes endast relvakäsitsemisoskuse tõttu ühiskonnale ohtu ei kujuta.

Ometi on noorteühenduse alaealised liikmed mõistnud relvaõppust kohati teisiti. Näiteks on üks 15-aastane neiu, kellega Ruuben Kaalep EKRE tõrvikurongkäike on korraldanud, postitanud endast laskeharjutustelt sotsiaalmeediasse fotosid, kus poseerib relvaga, mis on suunatud pildistaja poole, aga pildiallkiri viitab juudivihale. See postitus on "laikide" põhjal meeldinud 69 inimesele. Samuti on tüdruku sotsiaalmeediakontol foto, kus ta poseerib pesapallikurikaga Šnelli pargi ääres, pildiallkirjaks "Kurikaga tahad saada või?". Mäletatavasti toimus sealsamas kümme aastat tagasi jõhker mõrv, kus inimene tappis kurikaga juhusliku mööduja. End relvafanaatikuna esitlev neiu ise hoiatab, et teda tuleks karta.

Mitmed fotod relvadega poseerivatest noortest on ka Sinise Äratuse enda sotsiaalmeedia kontol.

EKRE noortekogu juht Kaalep peab kõiki neid fotosid naljadeks, samuti ei soostu endale liikmete postituste eest vastutust võtma. Relvakäsitsemist nimetab ta igale lapsele eluks vajalikuks oskuseks.

"Ma ei leia, et mina oleks neid rumalaid nalju kuidagi inspireerinud," põhjendas ta "Pealtnägijale".

Kaalep ei välista, et kunagi peavad EKRE noored relvadega ka tänavatele patrullima minema, kui julgeolekuolukord muutub.

"Me näeme Lääne-Euroopas näiteks massimigratsiooni tagajärjel, kuidas järjest teatud piirkondades riik ei suuda korda tagada. Kui Eestis peaks selline asi juhtuma, siis võib-olla kunagi tekiks selle järele vajadus, aga ma siiralt loodan, et seda kunagi ei juhtu," ütles Kaalep, kinnitades, et praegu plaani relvadega tänavale minna ei ole. "Hetkel ei näe vajadust. Meil on siseminister EKRE liige, kes kindlasti teeb väga head tööd selle nimel, et Eestis oleks avalik kord ja julgeolek tagatud."

Kogemustega veebikonstaabel ja lastepsühhiaater peavad selliseid postitusi aga ehmatavateks ja sugugi mitte nalja piiril olevateks.

"Kui ma olin veebikonstaabel kuus aastat, siis tegelikult reaalseid relvaga pilte või väga kriitilisi sõnumeid, mida lapsed postitasid koos relvadega, oli tegelikult käputäis ja seda siis kuue aasta jooksul. Kui ma vaatan neid pilte, mida teie siin näitate, siis neid on ju rohkem, kui minu jaoks selle aja jooksul teateid kokku tuli," kommenteeris endine veebikonstaabel Maarja Punak. "Esiteks meil on noor relvaga, relv on suunatud pildistaja poole ehk siis see on üks väga põhimõtteline asi, mida mitte kunagi ei tehta, isegi siis, kui sul relv pole laetud, sa ei suuna seda kellegi teise poole."

Talle sekundeeris lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt: "See pilt on väga ähvardav. See konkreetne noor laps on mingil põhjusel sammu kaugemale astunud."

Sinise Äratuse asutaja, nüüdne riigikogu liige Ruuben Kaalep on nii eesti kui välismeedias tõmmanud omale korduvalt tähelepanu provokatiivse käitumisega fotode jaoks poseerides.

Mõlemad spetsialistid näevad vastutust just grupi vaimsel liidril, kelle eeskuju järgi noored joonduvad, kui kes peaks vajadusel sekkuma ja noorte käitumist korrigeerima.

"See on täiskasvanu teha, millele ma kaasa aitan ja millele ma ütlen, et istume räägime," ütles Visnapuu-Bernadt.