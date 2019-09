Selleks et propageerida tervislikke eluviise, alustati Lääne-Virumaal sarja "Kutsume mehed liikuma", kus üheksa kuu vältel tutvustatakse soovijatele maakonna sportimispaiku. Sarja läbiv joon on see, et tähtis pole võit, vaid osavõtt ehk etappidel ei võistelda, vaid nauditakse hea seltskonnaga koos liikumist. Avalöök tehti Rakvere kettagolfirajal.