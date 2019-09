Seljavigastusega pereisa on kogunud üle 60 000 euro ja loodab ravi saada jaanuaris

Nelja lapse isa Leetmaa rääkis kolmapäeval "Pealtnägijas", et loodab 80 000 eurot maksva eksperimentaalravi abil uuesti käima hakata.

Reede õhtuks oli mees raviks annetusi saanud juba rohkem kui 63 000 eurot. "Meil läheb üle ootuste hästi. Mina ise mõtlesin, et eks raha hakkab tulema, läheb kuukene-kaks, aga et see nii lahti läks on vägev. Ma olen siiralt ja südamest tänulik kõigile inimestele, kes on toetanud," rääkis Leetmaa reede õhtul "Ringvaates".

Leetmaa sõnul on ta juba võtnud kliinikuga ühendust ja palunud esimesel võimalusel jaanuaris enda raviks aeg kinni panna. "Ma ei arvanud, et see asi kõik nii kiiresti toimub," tõdes ta.

Moskvas peab mees viibima kolm-neli nädalat. Tagasi kodus olles tuleb tal aga endal kõvasti treenida, et ravi tõepoolest toimima hakkaks ja mees käima saaks.