Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tubakaaktsiisi tõusu kärpe

"Valitsus on võtnud eesmärgiks viia aktsiisid Eestis optimaalsele tasemele. Suvel langetasime alkoholi aktsiisi, nüüd on järg sigarettide käes. Kiire palgakasvu tingimustes on mõningane aktsiisitõus vajalik, et ei kasvaks tarbimine, kuid maksuraha laekumise tagamiseks ja piirikaubanduse ohjamiseks vähendame sigarettide aktsiisitõusu poole võrra," ütles rahandusminister Martin Helme ministeeriumi teatel.

"Õlle väiketootmise soodustamiseks võimaldame soodusmääraga aktsiisi kasutada kuni 1,5 miljoni liitrise tootmise puhul. Seda soodustust on nii mõnigi tootja pikisilmi oodanud, et oma tootmist laiendada. Teisalt on väiketootjate õlu nišitootena üldiselt niigi kallim ja soodusmäär tarbimist kasvatada ei tohiks," lisas minister.

Muudatuse tulemusena on uus aktsiisisumma sigaretipaki kohta 2020. aastal 2,191 eurot ja sigarettide keskmine jaehind kasvab eeldatavasti 2019. aasta 4,09 eurolt tuleval aastal 4,27 euroni.

Sigarettide aktsiis tõuseks viis protsenti ka aastatel 2021-2023.

Õlle väiketootja toomismahu piir tõuseb eelnõuga 0,6 miljonilt liitrilt 1,5 miljonile liitrile aastas. Kuni sellise tootmismahuni jõudmiseni võib väiketootja kasutada 50 protsenti soodsamat aktsiisimäära.

Muudatus on kavas veel sel aastal seadustada, vastasel juhul peab tootja maksma 2020. aasta algusest õlleaktsiisi täismäära ulatuses, kui käesoleval aastal ületatakse õlle tootmismahu piir 6000 hektoliitrit. Samas rahandusministeerium jätkab olukorra analüüsimist ja konsulteerimist tootjatega, et pakkuda lähiajal pikaajalist lahendust selle asemel, et piirmäära pidevalt üle vaadata ja muuta.

Muudatused jõustuvad riigikogu kinnituse saamisel 2020. aasta 1. jaanuaril.