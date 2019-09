Kaitseministeerium maksab valdadele harjutusalade talumise eest tasu

Kolmapäeval allkirjastasid valdade esindajad ja kaitseminister Jüri Luik heade kavatsuste leppe koostöö edendamiseks. Aastas maksab kaitseministeerium 300 000 eurot toetust omavalitsustele, mille territooriumil asuvad kaitseväe harjutusväljad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Summa suurus sõltub harjutusvälja suurusest ning on seotud maamaksuga.

"Selle maamaksu, mida me maksame konkreetsete harjutusväljade eest, maksame kolmekordse summaga. See on erinevate omavalitsuste puhul erinev, sest nende harjutusväljade suurused on väga erinevad," ütles Luik.



Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et toetusel ei ole konkreetset sihtotstarvet.

"See tähendab, et kohalike omavalitsuste volikogud saavad otsustada, kuidas nad kasutavad seda eelarveresurssi. Seda otsust täna tehtud ei ole," lausus ta.