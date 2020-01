Kaitseministeerium maksab eelmisest aastast toetust üheksale kohalikule omavalitsusele ja volikogud nuputavad eelarvet koostades, mida lisarahaga teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lääne-Harju vallal on eelarve koos ja toetus läheb Klooga keskkonna parandamiseks - kõrval asub Klooga harjutusväli, endine nõukogude tankodroom. Kloogal küsiti kohalikelt nende arvamust.

"Nemad on teinud ettepaneku mänguväljaku edasiarendamiseks. Siis on tehtud ettepanek Klooga järve rannaala edasiarendamiseks ranna võrkpalliplatside ehitamise näol," selgitas abivallavanem Erki Ruben.

Lääne-Harju valla toetus on umbes 10 000 eurot.

Harjumaal näiteks saab toetust neli valda. Et harjutusalad on erineva suurusega, ulatuvad summad 10 000 rohkem kui 140 000 euroni.

Anija vallal veel eelarve koos pole, kuid ka seal on plaanis üle 35 000 euro ulatuses arendada harjutusvälja lähikonda. Kohalikud pakuvad näiteks Jussi järvede ümbrust, kus praegu on populaarsed matkarajad.

"Me ei saa enam käia sellisel viisil ja sellises mahus Jussi väljadel matkamas, nagu me täna teeme. /.../ See ei ole otsustatud, see ei ole midagi konkreetset - võib-olla me tahame luua ühe uue matkaraja," rääkis Anija kogukonna esindaja Kaisa Tamkivi.

Saku vallas asub Männiku harjutusväli. Sealt kostab laskmist ka Nõmmele ja Kivimäele. Saku abivallavanem Tanel Ots on kaitseliitlane ning põmmutanud nii sealsel kaitseväe kui ka Kaitseliidu laskeväljal.

Vald tellib tänavu tervet valda hõlmava mürareostuse uuringu.

"Kaitseliitlasena olen osalenud laskmistes kõikidel nendel aladel. Täna omavalitsuse esindajana ma saan küll öelda, et need hea tahte lepingud, mis on sõlmitud, ei suukorvista kuidagi omavalitsust. Igal juhul me seisame oma inimeste eest," selgitas Ots.

Saku valla toetus on 12 000 eurot.

Kõige suurema toetuse - 142 000 eurot saab Kuusalu vald, kus on kaitseväe keskpolügoon. Kuusalu vallavolikogu pole samuti veel otsustanud, kuidas seda kasutada. Kuusalu vallavanem ütles "Aktuaalsele kaamerale", et rahale leitakse sihtotstarve.