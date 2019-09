Hoone, mis valmis 1904. aastal, on juba aastakümneid kasutuses koolimajana, vahepeal ka ühiselamuna. Muusikakool kolis majja 1958. aastal.

Kuivõrd maja praegune olukord on kehvapoolne, on Tallinnal plaan hoone korda teha ning eemaldada ajalooliselt hoonelt sinna Nõukogude ajaga kogunenud kihid.

Nagu renoveerimise eelprojektis märgitakse, siis hoone välisilme on aja jooksul terviklikult säilinud, siseruumid aga kapitaalselt ümber ehitatud.

Praegu on renoveerimine alles projekteerimise staadiumis ning projekt valmib 30. oktoobriks, ütles Tallinna haridusameti haldusosakonna juhataja Maire Vaske.

Tallinna linnakantseleist öeldi ERR-ile, et ehituse täpne algus määratakse linna eelarve strateegiaga 2020–2023, mille koostamine praegu käib.

Pööningule tehakse kontserdisaal

Eelprojekti järgi on eesmärgiks värskendada koolihoone välisilmet, lahendada sadevetega seonduv, võtta kasutusele pööningukorrus, taastada fassaadidel olevad ajastutruud arhitektuuri ilmestavad elemendid.

Plaanis on korrastada fassaadid, taastada ajalooliste jooniste järgi terviklikult abihoone, vahetada katus, restaureerida aknad-uksed, rekonstrueerida peahoone kütte- ja veesüsteem, rajada uus ventilatsioonisüsteem.

Fassaadidel on kavas restaureerida kõik ajastutruud arhitektuuri ilmestavad elemendid, kasutades algupäraseid töövõtteid ja ehitusmaterjale. Kuivõrd praegune välisvalgustus on puudulik ja mittesobiv, siis paigaldatakse hoonele ka uus valgustus.

Esimese korruse ruumid on enamasti ümber ehitatud ja algupärasest suurejoonelisest planeeringust pole paljut säilinud. Teise korruse ruumides on algsest suurejoonelisest planeeringust veelgi vähem säilinud.

Seetõttu tuleb renoveerijal nii esimesel kui teisel korrusel seintelt eemaldada kõik algupärasest hilisemad viimistluskihid ehk puitlaudised ning värvi- ja krohvikihid, samuti tuleb põrandalt eemaldada kõik hilisemad katendid pärast algupärast.

Renoveerimisprojekt ei piirdu siiski vaid olemaoleva kordategemisega. Hoone kolmas ehk pööningukorrus pole siiani olnud kasutusel, väljaarvatud torniruum ja seegi vaid seetõttu, et tornist avaneb tore vaade merele. Nüüd on plaanis katusekorrus korda teha ning sinna rajada kontserdisaal.

Kuivõrd hoone on muinsuskaitse all, kehtivad renoveerimisel eritingimused. Ehituse peatöövõtja peab tellima värvi- ja viimistlusuuringud peatrepikojas, põhikorruse peakoridoris, algses kabinetis ning saalis. Sellele lisanduvad võimalikud leiud tuleb fikseerida ehituse järelevalve käigus ning otsustada, kuidas neid säilitada või restaureerida ja eksponeerida.

Uksed ja enamus aknaid pole enam originaalid, mistõttu nende asemel valmistatakse ajalooliste profiilide eeskujul uued. Samamoodi tühistas muinsuskaitsemaet algse plaani restaureerida hoones radiaatorid, sest need on pärit Nõukogude ajast ning mingit muinsusväärtust neil pole.

Abihoonel, mis praegu kasutusel pole, rajatakse uus katus ning taastatakse teine korrus vastavalt ajaloolistele joonistele. Hoonel lammutatakse tellistest juurdeehitis.

Vähem parkimiskohti

Kohalikud elanikud on renoveerimise plaanidega üldiselt rahul, kuid muret valmistab kõrvalmajade elanikele see, et harjumuspärane läbipääs Narva maanteele suletakse täielikult ning autoga öösel parkimise võimalus võetakse ära. See tähendab, et elanikud peaksid tulevikus oma auto parkima Raua või Kreutzwaldi tänavale, mis on niigi täis pargitud.

Kooli territooriumilt läbikäimine ega piirkonna elanikel sinna parkimine pole mõistetavatel põhjustel tulevikus tõenäoliselt enam võimalik, ütles Maire Vaske.

Kus jätkub renoveerimise ajal kooli õppetöö, ei ole Vaske sõnul praegu veel otsustatud.

Varem on olnud plaanis, et Tallinna muusikakool kolib tulevikus Pärnu maanteele kerkiva Tallinna kaunite kunstide kooli hoonesse. ERR-il nendele plaanidele kinnitust ei õnnestunud leida, praeguse seisuga jätkab muusikakool Narva maanteel ka peale renoveerimise lõppu.