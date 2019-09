Pärnu liitus spordiprogrammiga SPIN

SPIN tugineb Inglismaalt pärit spordiprogrammile Kickz, vahendas "Aktuaalne kaamera".

SPIN-i trennides saavad osalejad mängida jalgpalli heal tasemel treenerite juhendamisel. Pärnu treeninggruppi juhendavad JK Vaprus treener Siim-Sten Palm ja abitreener Ingrid Meerbach. Suurt rõhku pannakse noorte meeskonnatööle, mis arendab lastes enesekontrolli ja õpetab juhtima emotsioone, lahendama konflikte ja seadma eesmärke.

Programm tegutseb Eestis viis aastat. Pärnus kogunes sel nädalal esimene grupp.

"SPIN on spordil põhinev ja sotsiaalseid oskusi arendav programm noortele ja Pärnusse jõudis SPIN läbi meie heade partnerite - kohalik kogukond võttis meiega ise ühendust, linn ja ka politsei. Sellist programmi ei ole Pärnus ja me väga tahame seda teha. Me tulime rõõmuga suvepealinna," selgitas SPIN-programmi tegevjuht Keit Fomotškin.

SPIN on ennetusprogramm, mis pakub noortele võimalust huvitavalt aega veeta. Oluline on, et programm on osalejatele tasuta.

"SPIN-il on väga head tulemused olnud. SPIN-i teaduslik mõjuhindamine näitab, et SPIN ühelt poolt annab vajalikku tuge, et noortel läheks koolis paremini, õppeedukus paraneb selle aja jooksul kui noored on SPIN-is olnud. Ja teiseks, nad oskavad nii ennast paremini kontrollida kui ka üksteisega paremini suhelda ja laiemalt elus õigeid valikuid teha," rääkis Fomotškin.

Programmi toetab Pärnu linn, aga linnapea Romek Kosenkranius ütleb, et raha pole kõige olulisem.

"Küsimus on ikkagi selle programmi sisus. Loomulikult on päris palju meil noori, kellel puudub mingi tegevus ja kellel jääb sotsiaalsetest oskustest vajaka. See on suurepärane programm, kus on sport jalgpalli kujul ja sotsiaalsete oskuste õpetamine kenasti kokku pandud. Pärnu linn on hea meelga seda programmi toetamas."

SPIN-programmi treeningud toimuvad Pärnu Tammsaare koolis.