Ajaloolaste sõnul Vabadussõja võidule kaasa aidanud maareformis moodustati endistele mõisamaadele umbes 56 000 uut talu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma maa saamine oli ajaloolase ja etnoloogi, Eesti vabaõhumuuseumi teadusdirektori Heiki Pärdi sõnul paljudele Vabadussõjas osalejatele suur stiimul, kuigi aeg näitas, et mitte kõik ei suutnud talupidamisega hakkama saada.

"Eestlane võttis maa kindlasti vastu suure rõõmuga, aga ega kõik tõesti ei olnud selleks valmis, sest enamikul puudus kogemus, kuidas maad harida iseseisva peremehena. Üks asi on teha tööd sellel maal, aga teine asi on juhtida seda väikest majandit, milleks see talu oli. Seepärast ei läinud see kõik väga siledasti ja kenasti. Talusid müüdi palju ära teistele, uutele omanikele, kes said sellega paremini hakkama. Eks neid inimesi oli väga erinevaid ja tulemused olid ka väga erinevad, aga kokkuvõttes oli see siiski väga oluline asi meie riigi ajaloos, meie rahva ajaloos," kirjeldas Pärdi.