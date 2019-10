Politsei hoiatab: auto registreerimismärgil on nõutav EL-i kleebis

Politsei - ja piirivalveameti (PPA) liiklusjärelevalvekeskus andis sotsiaalmeedias teada, et sõiduki numbrimärkidel on Euroopa Liidu kleebis kohustuslik.

"Lisaks kergelt eest kukkuva numbriga sõidukitele, on aina rohkem liikluses neid sõidukeid, mille registreerimismärk ei vasta nõuetele. Alates aastast 2004 väljastab maanteeamet registreerimismärke ainult Euroopa lipu kujutisega. Ometi osaleb liikluses üksjagu sõidukeid, mis on arvele võetud tunduvalt hiljem, kuid mille registreerimismärgil Euroopa lipu kujutis puudub, kujutis on üle kleebitud teist värvi kleebisega või on registeerimismärki muul moel muudetud," seisab liiklusjärelevalvekeskuse postituses.

Liiklusjärelevalvekeskus märkis, et registreerimismärgi laadset toodet saab tõesti tellida nii mitmestki ettevõttest ning seda nii plekist, plastmassist kui ka kleebisena. "Sobivad need sildid oma parkimiskoha tähistamiseks, garaaži seinale riputamiseks ja vastavalt fantaasiale ka mujale, kuid sõidukil kasutamiseks mitte."

Eestis väljastab registreerimismärgi sõidukile maanteeamet, see tähendab, et lubatud on kasutada ainult nõuetekohast Maanteeameti tellimusel valmistatud registreerimismärki.

"Kui registreerimismärk või selle paigutus ei vasta nõuetele, on kontrollijal õigus saata sõiduk erakorralisele ülevaatusele ja koostada ka protokoll, mis võib kaasa tuua rahalisi kohustusi;" hoiatas PPA.

Liiklusjärelevalvekeskuse keskus põhjendas postitust sellega, et varasem teade registreerimismärgi asukoha kohta tekitas laialdast vastukaja.