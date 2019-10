Kanepi seadustamist arutama hakkav sotsiaalkomisjon suhtub ideesse skeptiliselt

Riigikogu sotsiaalkomisjon asub novembris arutama pöördumist, mis soovitab riigikogul kanepitarvitamise Eestis seadustada, selle müüki reguleerida ja maksustada. Pöördumise eestvedajad leiavad, et see aitaks ka noori kanepist eemale hoida, kuid poliitikud kardavad kahju rahva tervisele ning on legaliseerimise vastu.

Oskar-Aleksander Lesment kuulus varem roheliste ridadesse, kuid on alates augustist EKRE liige. Lisaks on ta riigikogu menetlusse jõudnud rahvaalgatuse "Eesti vajab kanepireformi!" eestvedaja. Ta korraldab iseseisvalt veebiküsitlusi kanepitarvitajate seas, kaardistab illegaalset kanepiturgu ja uurib inimeste suhtumist kanepipoliitika leevendamise osas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle ei meeldinud, et me räägime kogu aeg keelamisest kui võimalusest kanepikahjusid alandada, aga samas meil ei ole mitte ühtegi numbrilist väärtust, mitte keegi pole kunagi välja toonud, kui mitu alaealist jätsid nüüd see aasta proovimata meie politsei töö tõttu," lausus Lesment.

Just alaealised ja must turg on märksõnad. Kriminaalid kelleltki vanust ei küsi.

"Meil põhimõtteliselt veerand noortest 14-15-aastastest on proovinud, umbes 10 protsenti tarvitas seda eelmisel kuul. See näitaja on täpselt samasugune, mis alkoholil ja siis mõtled, et ma maksan oma maksuraha selleks, et saada sellist tulemust. Mul on endal seitsme-kaheksa-aastane laps kodus, et kas see mulle sobib, kui minu enda küsimustikule vastavad inimesed, kes seitsme-kaheksa-aastaselt on kanepit juba proovinud," rääkis ta.

Lesment on välja arvutanud, et illegaalne kanepiturg moodustab Eestis kuni 171,5 miljonit eurot. Tema hinnangul võiks riik turgu reguleerida ja maksustada ning kehtestada vanuseline müügipiirang alates 21. eluaastast. Et tema pöördumisel oli üle tuhande allkirja, võttis riigikogu selle sotsiaalkomisjonis menetlusse, kuid poliitikud legaliseerimiseks lootust ei anna.

"See võiks tähendada seda, et meie Eesti inimeste seas kanepitarvitamine kasvaks hüppeliselt ja see toob kaasa probleemi, mis puudutab eelkõige rahva tervist ja kanepitarvitamisega kaasnevate tervisekahjude olulist tõusu," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Mölder (Keskerakond).

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) märkis, et juba praegu on riigil kulusid sõltuvuses inimeste aitamisega, olgu sõltuvus siis kanepist või kangematest narkootikumidest. Kanepi legaliseerimine soodustaks tema hinnangul järgmiste, raskemat sõltuvust tekitavate ainete juurde minekut.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab kanepiküsimust 12. novembril.