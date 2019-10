Esialgu on sõudekeskus valmis vaid paberil, aga kauaks ta sinna ei jää. Ehitustööd käivad täie hooga ning hoone peab valmis saama järgmise aasta jaanipäevaks. Spordikeskuse esimesele korrusele tulevad täiesti uudne sõudebassein ning jõusaal, teisele korrusele võimlemisruum, trenažöör, õppeklass ning garderoobid.

Ja see on vaid algus. Sõudekeskuse esimesele hoonele on planeeritud ka järgmised etapid.

"Järgnev hoone peaks olema galeriiga ühendatud majutushoone, kus on ka siis finišitorn, spordivõistlusteks vajalik ja sellega seonduvalt ka ette tribüün, millelt oleks võimalik võistlusi jälgida kui ka, mida iganes, kas või väiksemaid linnaüritusi või kultuuriüritusi teha," rääkis Pärnu sõudekeskuse president Toomas Rapp.

Kõige rohkem rõõmustavad uue sõudekeskuse üle ikka sportlased ning treenerid.

"Me loome sportlastele, treeneritele ja kõigile linnaruumi uue keskkonna, see on uus kvaliteet ja uus tase. Enesetunne on fantastiline, emotsioonid on laes," ütles sõudetreener Tatjana Jaanson.