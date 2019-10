9. okt. Valitsuse koosolek õhtupoolel. Päeval olevat olnud ka üks omavaheline koosolek, kus olnud teravaid rääkimisi. Harutatakse Vene asja.

10. okt. V. V. koosolek kell 18. Päeval olevat olnud koosolek, kus ministrid nõudnud kõvemat korda. Nimelt olevat Neeme Ruus käinud koos töölisvanematega Vene saatkonnas oma abi pakkumas tööliste muretsemisel kindlustustöödele baasides.

Selle tagajärjel lasknud välja jutu, et maksetakse mustatöölisele 75 s. tund ja kümnikule 200–300 kr. kuus. Ka muidu tükkivat see Rkl. Vene saatkonnale nii ligi, et sealt meie võimusi juba sellest informeeritud, et mitte asjata tüli ei tekiks.

Uue valitsuse moodustamisega olevat ametis J[üri]. Uluots. Tahtvat teha koalitsioonivalitsust. Enne koosolekut tuleb [Nikolai] Viitak muheda näoga Uluotsa juurest, kes talle portfelli pakkunud.

Kella 19 sõidan Nõmmele Taltside juurde õhtuks. Seal ka Tooni [Karl Soonpää abikaasa Antonie – toim], Jürimad, Tupitsed, Rostid ja [Anton] Palvadre. Jürima ja Talts on mures – kui viimati sakslastele liiga palju kaasavara ei antaks. Küsimus teeb tõsist muret, kuna minejate kogu varandust võiks hinnata 200–300 miljoni kroonile.

Sakslased levitavad kuuldusi, et siin Baltimaal olemine hädaohtlik, et hirmutada rohkem oma rahvuse liikmeid Vaterland'i kaasa tulema. Need jutud häirivad ka muidugi meie rahvast.

Ajaloolane Küllo Arjakas: 9. oktoobril külastas Eesti vasakpoolsete üks juhtkujusid ja sel ajal ka Riigivolikogu liige Neeme Ruus koos kutseühingute juhtidega Tallinnas NSV Liidu saatkonda. Ta teatas, et Eesti töölised tervitavad pakti sõlmimist, nad tahavad hakata ehitama Punaarmeele baase ning on valmis saatma Eesti ametiühingute delegatsiooni Moskvasse Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva tähistamisele. Samal päeval võeti Tallinna töölisvanemate, Tööliskoja valijameeste ja kutseühingute esindajate koosolekul vastu Neeme Ruusi sõnastatud enamvähem analoogse sisuga resolutsioon.

Baaside lepingu pealesurumise ja kiire sõlmimise järel loobus NSV Liidu juhtkond sündmuste forsseerimisest ja tegi jõupingutusi, et vältida NSV Liidu välispoliitikale halba varju heitvaid jutte Eesti sovetiseerimisest. Nii teatati ka NSV Liidu saatkonnast Eesti Välisministeeriumile, et Neeme Ruus seal käis.

Oktoobris saatis Molotov kaks telegrammi Tallinna NSV Liidu saadikule Kuzma Nikitinile, nõudes resoluutselt hävitava vastulöögi andmist lühinägelikele ja provokatsioonilistele tegelastele, kes oma tegevusega põhjustavad kuulujutte Eesti sovetiseerimise kohta. Samuti andis kaitse rahvakomissar Vorošilov käskkirja Eestis paiknevate Punaarmee väeosade isikkoosseisu käitumise kohta, kinnitades, et kuuldused Eesti riigikorra muutmisest on alusetud, ja keelates igasuguse sekkumise Eesti Vabariigi siseellu, sh ka punaarmeelaste kohtumised Eesti töölis- või muude organisatsioonidega, samuti ühiste koosolekute pidamise, kontsertide külastamise jms.

Anton Palvadre oli õiguskantsler, enne sellesse ametisse nimetamist 1938. aastal oli ta Riigikohtu administratiivosakonna esimees ja ühtlasi Riigikohtu abiesimees. Ta oli olnud enne kohtunikuks nimetamist ka töö- ja hoolekandeminister, kuulunud I ja II Riigikogu koosseisu. Samuti oli ta 1926. aastal lühikest aega ka Riigikogu III koosseisu liige. Ta oli olnud 1920. aastate alguses lühikest aega ka Riigikontrolli juriskonsult.

