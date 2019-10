"Alates tänasest on Tallinna Sadama külastajate käsutuses Eesti suurimale mere- ja turismiväravale sobilikud valgusküllased ja moodsad ruumid. Terminali sisekujunduses on kasutatud kaasaegseid materjale, naturaalset puitu ja heledaid toone," ütles Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusdivisjoni juhi Peeter Nõgu.

Hoone esimesel korrusel võtab reisijaid vastu avar aatrium ja kauplus, sealt viivad kaldteed teisele korrusele piletikassade ja check-in alale. Terminali kolmas korrus saab olema ainult piletiga reisijate päralt. Akendest avanevad vaated nii vanalinnale kui ka sadama-aladele, reisijate kasutuses on tunduvalt suuremad oote- ja istumisalad, kohvik ning kauplus. Laevaga saabuvad reisijad saavad edaspidi kolmandalt korruselt mööda kaldteed otse esimesele korrusele.

"D-terminali uue osa ehitusprotsess on olnud üksjagu väljakutseterohke eelkõige seetõttu, et terminal on samal ajal töös igapäevaseks reisijate teenindamiseks. Samal ajal on muidugi igale ehitajale põnevaks väljundiks võimalus ehitada sellise kaalu ja tähendusega objekti, mida läbib igal aastal miljoneid külastajaid. Valmis on esimene etapp ning vanast osast on rekonstrueeritud umbes pool, kus tööd veel jätkuvad," sõnas Nordecon AS projektijuht Marek Sööt.

"Päris kõik veel uues terminalis ja terminaliosas valmis ei ole. Reisijate logistika laevale ja laevalt tuleb esilagu lahendada ajutiselt seni valminud alal. Samuti on uuenenud osas veel paari kuu jooksul kasutusel vana mööbel ning peame leppima asjaoluga, et siiani käigus olnud vana terminaliosa eraldatakse uuest ajutiste kergseintega," selgitas Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusjuht Peeter Nõgu. "Kolmandik terminalist nõuab veel rekonstrueerimist ja seetõttu kostub terminalis endiselt müra ja näeb terminali ümbruses ehitusmaterjale ning lammutamata konstruktsioone."

D-terminali ehitab Nordecon AS ja hoone lõplik valmimine on planeeritud 2020. aasta suveks. Hoone arhitektuurse osa ja sisekujunduse autoriks on arhitektuuribüroo R-Konsult Irina Raud juhtimisel. Ehituse konstruktsiooni ja eriosad projekteeris SWECO Projekt AS ning elektri, nõrkvoolu ja automaatika Rausi OÜ.

D-terminali rekonstrueerimist kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastu raames.