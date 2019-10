Eesti transiidiäri mõjutavad üha rohkem kütust puudutavad nõuded

Venemaa kaubavoo vähenemise kõrval hakkavad Eesti transiidiäri üha enam mõjutama uued kütustele kehtestatavad nõuded. Näiteks ei soovi turg enam tumedaid, kõrge väävlisisaldusega kütuseid. Tallinna Sadam avaldas hiljuti, et kolmandas kvartalis vähenes järsult vedellasti maht. Eesti Raudtee loodab samas, et nende jaoks on suurem langus möödas.

Tallinna avati teisipäeval võimas 11-kilovoldine elektritoitesüsteem laevadele ning suured reisilaevad keset linna enam ei tossa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei paisata õhku süsihappegaasi. Puhtam õhk siin sadamas. Linnas," märkis Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Ühtses elektristandardis on kokku leppinud Stockholmi, Helsinki, Turu ja Tallinna sadam. Euroopa Liit toetab.

Kuid paradoks on selles, et üha hoogu koguv keskkonnasõbralikkus ahendab Tallinna sadama ärivõimalusi. Karmistuvad väävlisisalduse nõuded tähendab teatud lastiliikidele kadu. Kolmandas kvartalis langes Tallinna Sadama kaubamaht läinud aasta sama ajaga võrreldes kogunisti 22,1 protsenti.

"See on nüüd käinud kvartalist kvartalisse natuke üles ja alla. Sest see on väga projektipõhiseks see vedellasti äri muutunud. Ei ole selliseid pikki lepinguid. Ja ta on väga palju sellise pakkumise peal, nii, et ta jääbki volatiilseks mõneks ajaks," selgitas Kalm.

Reisijatega läheb Tallinna Sadamal suurepäraselt, aga kaubavedudes tuleb siiski otsida uusi võimalusi. Üks neist on vedelgaas, teine konteinerveod.

Raudtee, mis transiidiäris palju pikemalt madalseisu tundnud, jääb dramaatilisest langusest puutumata, seda on ehk vaid 2,5-3 protsendi jagu. Raudtee vaates on sadamate konkurents tihenenud.

"Maailm on järjest väiksemaks muutunud ja see võitlus kaubaveokoridoride osas on järjest tihedam. Ei maksa unustada ka Läti ja Leedu sadamaid," lausus Eesti Raudtee äriarendusjuht Arthur Raichmann.

Kuid erinevalt meretransiidist võib raudteetransiit karmistuvatest keskkonnanõuetest võita, sest Euroopa Liit püüab kaupa suruda maanteedelt raudteedele. Lisaks räägitakse üha enam raudtee võimalikust elektrifitseerimisest. Nende tegurite mõju võtab aega, sest praegu pole raudtee veel kaubaveoks kõige mugavam.

"Raudteel vedajad üldiselt maksavad suure osa nendest kuludest, mida see raudtee ülalpidamine endast kujutab, aga maanteel väga paljud kasutajad, enamus nendest kuludest ju praktiliselt kinni ei maksa. See on puhas riigi kulu," nentis Raichmann.

Tallinna Sadama juht Kalm lubab, et aasta kujuneb siiski plaanipäraseks ja riik saab arvestada ka ootuspäraste dividendidega.