Erivajadusega inimesed valmistavad sihtasutuses Hea Hoog interneti teel müüdavat käsitööd, täidavad suuremaid tellimusi, näiteks sinilillekampaania meenete tegemine, ja käivad ka koristamas. Kui Uuemõisa töökeskuses toimetab kokku 45 inimest, siis üle Eesti on neid iga päev ligi 500.

Kui Uuemõisas tegeletakse näputööga, siis lähedal asuvas Haapsalus aidatakse korras hoida tervet hulka kortermaju.

Sihtasutuse Hea Hoog Uuemõisa töökeskuse vanemtegevusjuhendaja Ruth Ers ütles, et praeguse seisuga on objekte kokku 14, tehakse niikojamehetööd kui trepikoja sisekoristust.

Töökeskused on võimaluseks neile, kes pole valmis üksi avatud tööturule minema.

Sihtasutuse Hea Hoog teenuste juht Anu Halli sõnul on väga oluline, et psüühilise erivajadusega inimesed saaksid tööd teha.

"Nad ei ole valmis minema avatud tööturule otse tööandja juurde. Kaitstud tingimustes töötamine on nende jaoks väga oluline. Seal on olemas õiged inimesed nende jaoks, kes saavad aidata, toetada, nõustada, juhendada," rääkis ta.

Hall nentis, et teadmatusest tulenevaid eelarvamusi on psüühilise erivajadusega inimeste kohta ühiskonnas jätkuvalt palju. Samas tõi ta välja, et tellimustööde arvu kasv ja huvi pakutud teenuste vastu näitab, et on ka positiivseid muutusi.