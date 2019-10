New Yorgis sai tulistamises surma neli inimest

Politsei sai teate Brooklyni linnajaos Utica tänaval toimunud tulistamisest kella 7 paiku. Kohale sõitnud politseinikud leidsid eest neli surnud meest ning kaks meest ja ühe naise, kelle vigastused polnud eluohtlikud.

Tulistamine toimus aadressil, kus asub veebikaardi järgi üks üüritav klubi, kus New Yorgi politseiniku Dermot Shea sõnul harrastati seadusi eirates hasartmänge.

Kedagi kinni peetud ei ole ning teada pole ei tulistamise ajend ega täpsed asjaolud. Küll on aga teada, et ohvrid olid 32–49 aasta vanused.

Shea ütles ajakirjanikele ülevaadet andes, et sündmuskohal on tõendeid hasartmängudest, täpsemalt mängukaarte ja täringuid.

Esialgseil andmeil tulistati sündmuskohal vähemalt 15 lasku, lisas ta.

Tema sõnul on tulistamise põhjusest vara rääkida. Verevalamise taga võis muu hulgas olla mängurite vahel puhkenud tüli või vargus.

Sündmuskohalt leiti kaks tulirelva ning Shea sõnul ta ei üllatuks, kui neid leitaks veel.

Politseiniku sõnul ei viita miski, et kuritegu oli seotud jõukudega.

Tulistamised New Yorgis on muutumas haruldasemaks. Kuritegevust 1994. aastast jälgiv programm CompStat teatas varem, et tänavu septembris oli tulistamiste arv selle kuu mõõtmisajaloo väikseim.

New Yorgi osariik on relvavägivallast vaevatud USA-s üks rangeimate tulirelvaseadustega osariik. Eriti ranged on tulirelvade ostmise, omamise ja kaasaskandmise eeskirjad New Yorgi linnas ja selle eeslinnades.