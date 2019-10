Nurgakivipanekul oli kohal enamik sisejulgeoleku valdkonna tähtsaid inimesi, eesotsas siseminister Mart Helmega.

Kui Eestis on varemgi ehitatud hooneid, kus politseinikud ja päästjad tegutsevad ühe katuse all, siis nii suurt ühishoonet pole varem tehtud.

Ühishooned aitavad kiirendada ja parandada asutuste suhtlemist ja neil on oluline osa kohaliku kogukonna turvatunde tagamisel.

Politseinikud on uut maja kaua oodanud. "Julgen väita, et kõik Pärnu politseis töötavad inimesed ootavad seda maja väga. Ma loodan, et ka Pärnu linna inimesed ja külalised, kes siia tulevad, ootavad, et meil oleks väärikas maja siin töötamiseks," rääkis Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas.

Nagu ma ütlesin ka varem kõnes, siis 2005. aastal värvati Pärnusse tööle inimesi, et kohe tuleb uus politseimaja. Praegu on see käega katsutav. Paraku suure maja ehitus, kus saavad olema koostööpartnerid - häirekeskus, päästeamet, kaitsepolitseiamet -, võtab aega. See 2021 esimene poolaasta, me jõuame ära oodata, kindlasti," lisas ta.

24,5 miljonit eurot maksva sisejulgeoleku ühishoone ehituslepingu sõlmisid Riigi Kinnisvara ja Ehitustrust tänavu mais. Plaani järgi peaks hoone valmis saama kevadel 2021.

Ühishoone arhitektid on Martin Aunin, Annika Aasmaa ja Marti Kahu, sisearhitekt on Urmo Vaikla.