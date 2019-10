Et vähendada mõju keskkonnale ning soodustada taimetoitluse kasvu, kaotatakse Helsingi ülikooli sööklate menüüdest loomaliha. Sea- ja kanaliha jääb sööklatesse alles, kuid plaan on tõsta taime- ja vegantoitude osakaal 50 protsendini pakutavast.

Loomaliha kaob Helsingi ülikooli Unicafe sööklatest järgmise aasta veebruaris. Otsus puudutab ka kõiksugu pirukaid ja pannkooke, kirjutab Helsingi Sanomat.

Unicafe ärijuht Leena Pihlajamäki sõnul saavad nad sellega kaasa aidata süsihappegaasi heite vähendamisele.

Üliõpilastele kuuluva ettevõtte Ylva, kellele sööklad kuuluvad, hinnangul vähendab loomaliha eemaldamine menüüst süsinikujälge 11 protsendi võrra aastas.

Unicafe sööklates müüakse umbes 10 000 söögiportsu päevas. Roogades kasutatavast lihast moodustab praegu loomaliha umbes 15 protsenti.

Loomaliha eemaldamisega menüüst on Ylval eesmärgiks tõsta taime- ja vegantoitude osakaalu 50 protsendini. Praegu on nende osakaal menüüs umbes 40 protsenti. Et klienti ahvatleda valima lihatoidu asemel taime- või vegantoitu, tõstetakse need menüüvalikus esimesteks.