24. okt. Kell 18 V. V. koosolek. Selgub, et Paasikivi ja Tanner pöörduvad juba täna öösi Moskvast tagasi Helsingisse, et uuesti nõu pidada valitsusega, kuna Vene esitanud uusi nõudmisi. Soomes olevat käsk täna öösel kustutada kõik tuled. Soome olevat pöördunud Inglise ja Prantsuse poole, et ühineda nendega liiduks. Usutavat liitlaste võitu ja arvestatavat, et kuigi vahepeal peaks iseseisvus kaduma, liitlaste võidu puhul saavutatakse see uuesti.

Skandinaavia riigid lubavat Soomele ainult moraalset toetust. Ka Inglise ja Prantsuse olevat liidust ära ütelnud, kuna nad ei taha Vene-vastastest kombinatsioonidest osa võtta. Soomes olevat sõjapsühhoos. Keskmine ohvitserkond ja intelligents arvavad, et nad suudavad Venele vastu panna.

Läänerindel olevat võimalik sakslaste pealetung. Räägitakse aga ka rahust: viimasel arvamisel olevat jaapanlased, kes alati hästi informeeritud. Saksas olevat suur toiduainete nappus. Olevat tulnud kirju, kus margi tagapoolel sõnad: "Wir hungern" [Me nälgime], ja mis lõpevad: "Tante Nälg grüsst Sie herzlich" [Tädi Nälg tervitab Sind südamlikult]. Hasselblatt ei olevat veel otsustanud Eesti kodakondsusest lahkuda.

Kriitilisel ööl olevat Päts algatanud, et Vene vägede asemel meie ise paneme välja 25.000 sõjaväe maa kaitseks ja seda võiksid kontrollida Vene ja Saksa. Berliin olevat sellest kinni haaranud ja Ribbentropile Moskvas edasi annud. Mis Ribbentrop sel alal tegi, pole teada, küll aga kinnitanud Hasselblatt, et tema teadmist mööda ta olevat öelnud, et Eesti vastu ei pea tarvitatama vägivalda.

H. tulnud sakste väljaviimine Baltikumist täiesti ootamata. Asja korraldamine oli antud Himmleri kätte ja see ühel ööl nõudnud viivitamatult laevade saatmist.

H. tähendanud ka, et kui härrad, kes asja otsustasid, näeks esimest laeva, kus vanad ja haiged, veniks vist küll nende näod pikaks – neist juba Idaruumi ülesehitajaid ei saa. Vene saadik teatanud, et kui karta "левацких выступленiй" [pahempoolseid väljaastumisi], jätavad nad revol. püha meil pidamata. Meie vastus: võib pidada.

