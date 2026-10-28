Aidu tuulepargi esimene etapp saab valmis aasta lõpuks

Aidu tuulepargi detailplaneering võeti vastu juba 2011. aastal. Esimesena kerkisid sinna Eleoni tuuliku mastid, mis pikalt seisid omanike ja riigi vahelise kõrgusvaidluse tõttu ilma labadeta. Pärast kokkulepete saamist on Aidus 2024. aastast elektrit tootnud 17 tuulikut.

Sel nädalal transporditakse Paldiski sadamast Aidusse kahe tuuliku osad, mis peaks hakkama tööle selle aasta lõpus. Veose pikimad osad on 78,5 meetrit pikad labad, millest esimesed saabusid Aidusse kolmapäeva hommikul.

Kahe Eesti Eleoni ja 15 Taani ettevõtte Vestas tuuliku kõrvale kerkib Aidusse kaks Saksamaal toodetud Enecroni tuulikut. Oma isa, eelmisel aastal kopteriõnnetuses hukkunud Oleg Sõnajala alustatu viivad lõpuni tema lapsed.

"Need 15 Vestase tuulikut püstitas minu isa Oleg Sõnajalg koostöös meie äripartneri Dirk Ketelseniga. Ka nende kahe tuuliku planeerimist alustas mu isa, meie jaoks tema lastena oli väga oluline see töö lõpetada," lausus Aidu Wind juhatuse liige Mikk Sõnajalg.

Aidu tuulepark. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Koos kahe uue tuulikuga on pargis kokku 19 tuulikut ja keskmine aastane toodang tõuseb 200 gigavatt-tunnini.

Uued omanikud on pidanud tegutsema keeruliselt läbipõimitud äriskeemidega ehitatud tuulepargis, ütles kahe tuuliku püstitamise projekti juhtiv Mikk Sõnajalg.

"Ei ole olnud kerge, projekt oli pooleli ja kõik tuli üle võtta käigu pealt. Aga mul on tugev meeskond ja partnerid. Eraldi tahan tänada oma kallist abikaasat, kes on kõik need aastad olnud minu kõrval," lausus ta.

Kokku on Aidu tuuleparki kavas püstitada 30 tuulikut. Kas ja millal viimased 11 tuugenit kerkivad, on veel lahtine. Selle eest vastutab Eleon Green, kellel on pargis kaks tuulikut. Eleoni Greeni esindaja Andres Sõnajalaga ei õnnestunud ERR-il kontakti saada.

Lüganuse valla huvi on, et endisele põlevkivikarjääri alale tehtav tuulepark saaks kogu ulatuses valmis.

"Meie oleme kindlasti huvitatud, et see asi läheb lõpuni. Enam ei sega need tuulikud ka radareid ja samas on ka see tööstusmaastik korraliku tuulealaga. Minu meelest see koht igati sobib tuulikute jaoks," lausus Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev.

Kokku on Aidu tuuleparki investeeritud 120 miljonit eurot. Kuna kogu protsess on veninud, siis erandina saab Aidu tuulepark taastuvenergiatoetust kuni 2021. aastani kehtinud soodsama toetusskeemi alusel.