X!

Aidu tuulepargi esimene etapp saab valmis aasta lõpuks

Majandus
Foto: Rene Kundla/ERR
Majandus

Keerulise ehitusajalooga Aidu tuulepargi esimene järk saab valmis aasta lõpuks. Sel nädalal transporditakse tuuleparki kahe tuuliku osasid.

Aidu tuulepargi detailplaneering võeti vastu juba 2011. aastal. Esimesena kerkisid sinna Eleoni tuuliku mastid, mis pikalt seisid omanike ja riigi vahelise kõrgusvaidluse tõttu ilma labadeta. Pärast kokkulepete saamist on Aidus 2024. aastast elektrit tootnud 17 tuulikut.

Sel nädalal transporditakse Paldiski sadamast Aidusse kahe tuuliku osad, mis peaks hakkama tööle selle aasta lõpus. Veose pikimad osad on 78,5 meetrit pikad labad, millest esimesed saabusid Aidusse kolmapäeva hommikul.

Kahe Eesti Eleoni ja 15 Taani ettevõtte Vestas tuuliku kõrvale kerkib Aidusse kaks Saksamaal toodetud Enecroni tuulikut. Oma isa, eelmisel aastal kopteriõnnetuses hukkunud Oleg Sõnajala alustatu viivad lõpuni tema lapsed.

"Need 15 Vestase tuulikut püstitas minu isa Oleg Sõnajalg koostöös meie äripartneri Dirk Ketelseniga. Ka nende kahe tuuliku planeerimist alustas mu isa, meie jaoks tema lastena oli väga oluline see töö lõpetada," lausus Aidu Wind juhatuse liige Mikk Sõnajalg.

Aidu tuulepark. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Koos kahe uue tuulikuga on pargis kokku 19 tuulikut ja keskmine aastane toodang tõuseb 200 gigavatt-tunnini.

Uued omanikud on pidanud tegutsema keeruliselt läbipõimitud äriskeemidega ehitatud tuulepargis, ütles kahe tuuliku püstitamise projekti juhtiv Mikk Sõnajalg.

"Ei ole olnud kerge, projekt oli pooleli ja kõik tuli üle võtta käigu pealt. Aga mul on tugev meeskond ja partnerid. Eraldi tahan tänada oma kallist abikaasat, kes on kõik need aastad olnud minu kõrval," lausus ta.

Kokku on Aidu tuuleparki kavas püstitada 30 tuulikut. Kas ja millal viimased 11 tuugenit kerkivad, on veel lahtine. Selle eest vastutab Eleon Green, kellel on pargis kaks tuulikut. Eleoni Greeni esindaja Andres Sõnajalaga ei õnnestunud ERR-il kontakti saada.

Lüganuse valla huvi on, et endisele põlevkivikarjääri alale tehtav tuulepark saaks kogu ulatuses valmis.

"Meie oleme kindlasti huvitatud, et see asi läheb lõpuni. Enam ei sega need tuulikud ka radareid ja samas on ka see tööstusmaastik korraliku tuulealaga. Minu meelest see koht igati sobib tuulikute jaoks," lausus Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev.

Kokku on Aidu tuuleparki investeeritud 120 miljonit eurot. Kuna kogu protsess on veninud, siis erandina saab Aidu tuulepark taastuvenergiatoetust kuni 2021. aastani kehtinud soodsama toetusskeemi alusel.

Aidu tuulepark. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:01

Läti võimud pidasid kinni peaminister Kulbergsi nõuniku

19:54

Perez pikendas Cadillaciga lepingut

19:25

Vabariiklasest senaatorit ootab Maine'is karjääri raskeim valimisvõitlus

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Tallinn Fashion Weekil tutvustavad loomingut tuntud ja alles alustavad disainerid

18:45

Taavi Arus tegi dokumentaalfilmi näitleja Jüri Järvetist

18:45

Üha rohkem erakondi teeb valimiskampaaniat oma jõududega

18:45

Aidu tuulepark saab veel kaks tuulikut

18:45

Kunstiturg loodab kunstnike liidu toetusoksjoni edust kasu lõigata

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:27

Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse Uuendatud

27.10

Flávio Bolsonaro põgenes Brasiiliast

18:07

Hispaanias hukkus kiirrongide kokkupõrkes vähemalt 68 inimest Uuendatud

27.10

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

16:22

Ukraina õhurünnakud süütasid Venemaal metallurgiakombinaadi ja keemiatehase Uuendatud

11:32

Zelenski kaitses Stubbi ja Støre telefonikõnet Putinile

27.10

Järvan: Eestis on asfalt otsa lõppenud Uuendatud

12:32

Kaitseväe vormi võib vabalt osta, kuid kanda ei tohi

06:14

Ka Norstat näitab Keskerakonna möödumist Isamaast

06:37

Elron soovib Tartust Riiga sõitvad rongid üles vuntsida ja rentida neid lätlastele

ilmateade

SPORT

19:54

Perez pikendas Cadillaciga lepingut

19:12

Serviti jäi hooaja lõpuni ilma võtmemängijast

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

loe: kultuur

18:50

Tallinn Fashion Weekil tutvustavad loomingut tuntud ja alles alustavad disainerid

18:45

Kunstiturg loodab kunstnike liidu toetusoksjoni edust kasu lõigata

17:59

Prodigyboys avaldas albumi "Moosekandid"

16:04

Produtsent ja heliteoreetik Kode9 annab Eesti Kunstiakadeemias loengu

loe: eeter

12:53

Eurovisioonil osalemise on kinnitanud 36 riiki, boikoteerijatele anti lisaaega

12:29

Marju Kõivupuu: ükski püha ei söö ise teist püha välja

11:15

Urmas ja Mari Viigi kodu sai pärast laastavat tulekahju uue elu

09:40

Allik: Tammsaare mõtted on kaasaegsed, neid pole vaja kaasaegsesse interjööri panna

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (28.10.2026 18:00:00)

15:45

Riik lihtsustab strateegiliselt oluliste investeeringute Eestisse toomist

15:45

Rõuge volikogu lükkas vallavanema umbusaldamise tagasi

15:45

Saksamaa tugevdab suhteid Aasia riikidega

15:40

Partide toitmine suurendab linnusõnniku hulka Anne kanalis

15:20

Raadiouudised (28.10.2026 15:00:00)

12:55

Setumaa elanikud muretsevad kaitsekraavide pärast

12:50

Viru elektrivõrgud pole rahul 2G kadumisega

12:30

Raadiouudised (28.10.2026 12:00:00)

11:05

Reinsalu: kriminaalmenetlus ei ole Isamaad negatiivselt mõjutanud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo