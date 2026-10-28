Läti võimud pidasid kinni peaminister Kulbergsi nõuniku

Läti õiguskaitseasutused pidasid kolmapäeva hommikul kinni peaminister Andris Kulbergsi nõuniku Mārtiņš Brencise, kes osutus valituks ka uude parlamenti.

Poliitiku ülekuulamine toimus veebruaris Euroopa Prokuratuuri algatatud kriminaalasja raames, milles uuritakse Euroopa fondide raha ebaseaduslikku kasutamist Aluksne omavalitsuses.

"Täna on korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise büroo (KNAB) Riias asuva Euroopa Prokuratuuri (EPPO) palvel läbi viinud läbiotsimisi ja muid meetmeid Alūksne omavalitsuse ametnikega seotud kahtlustatava hankepettuse ja ametiseisundi kuritarvitamise uurimise raames," teatas Euroopa Prokuratuur 28. oktoobril pressiteates.

Peaminister Kulbergs ütles, et sai nõuniku kinnipidamisest teada kolmapäeva hommikul ja eeldab, et see puudutab Brencise tegevust enne valitsusega liitumist. Peaminister vabastas nõuniku ametist.

Brencis asus Läti peaministri büroos tööle 1. juunil 2026. Juhtum puudutab väidetavalt varasemat perioodi, mil ta töötas Läti keskses finants- ja lepinguagentuuris.

Brencis kuulub ka Kulbergsi erakonda Ühendatud Nimekiri ning osutus valituks parlamenti, kuid pole veel ametivannet andnud. Tema kinnipidamine seab peaministri keerulisse olukorda ajal, mil ta püüab moodustada uut valitsuskoalitsiooni.