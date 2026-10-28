Vabariiklasest senaatorit ootab Maine'is karjääri raskeim valimisvõitlus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Maine'i osariigis käib tasavägine valimisvõitlus, kus mõõdukas vabariiklane Susan Collins püüab pääseda kuuendat korda USA senatisse. Parteideülest koostööd toetava Collinsi kampaaniat raskendavad aga Donald Trumpi ebapopulaarsus ja kõrged kütusehinnad.

Paljud Maine'i osariigi valijad pole rahul Collinsi varasemate otsustega. Collinsit kritiseeritakse eelkõige tema 2018. aasta hääle pärast, millega ta toetas ülemkohtu kohtuniku Brett Kavanaugh' ametisse kinnitamist. Konservatiivse kohtuniku Kavanaugh' toetusel tühistas USA ülemkohus 2022. aastal üleriigilise abordiõiguse.

73-aastane Collins pääses senatisse juba 1997. aastal, kuid nüüd seisab ta silmitsi oma karjääri raskeima valimisvõitlusega. Lisaks oma varasemate otsuste kaitsmisele peab ta arvestama kiire inflatsiooni ja Trumpi ebapopulaarsusega.

Kampaania ajal on meeleavaldajad protestinud Collinsi üritustel ning rünnatud on ka tema kodu ja piirkondlikku bürood. Collins peab tema vastu esitatud süüdistusi ja kriitikat isiklikeks rünnakuteks.

Collins on aga ka varem keerulisest olukorrast välja tulnud ning suutnud korduvalt võita valimisi demokraatide poole kaldu olevas osariigis. Collins rõhutab oma pikaajalist tööd Maine'i elanike heaks ning toob esile saavutused, millega ta on aidanud leevendada Trumpi kehtestatud Kanada-vastaste tollimaksude mõju.

2020. aastal võitis Collins Maine'i osariigis valimised, samal ajal kui Trump kaotas seal üheksa protsendipunktiga. Ka seekordsed küsitlused viitavad, et valimiste saatus püsib noateral.

Tema demokraadist vastaskandidaat Troy Jackson süüdistab Collinsit Trumpi poliitika toetamises. Jacksoni enda kampaaniat on aga nõrgestanud kriitika tema reisikulude ja eraelu kohta. Demokraatide esialgne kandidaat Graham Platner loobus kandideerimisest pärast tema vastu esitatud seksuaalrünnakusüüdistusi.

Vabariiklastel on praegu USA senati 100 kohast 53. Demokraadid loodavad aga võita valimised mitmes osariigis, sealhulgas Maine'is, Texases, Põhja-Carolinas ja Ohios.

Kui Collinsil õnnestub valimised võita, näitab see, et mõõdukatel vabariiklastel on USA-s endiselt tugev valijaskonna toetus. Collinsi kaotus võib aga näidata, kui keeruline on Trumpist distantseeruvatel vabariiklastel võita valimisi demokraatide poole kalduvates osariikides, hindas The Wall Street Journal.

Collins teeb siiski aktiivselt valimiskampaaniat ja kohtub valijatega. Vabariiklasi toetavad kampaaniarühmitused on tema toetuseks kulutanud üle 130 miljoni dollari ning osariik on alates jaanuarist olnud üle ujutatud valimisreklaamidega.

"Susan Collins on väga osav kampaaniategija, teda ei tohiks kunagi alahinnata. Tal on kasutada tohutud rahalised vahendid, kuid mulle tundub, et inimestel on sellest kõigest kõrini," ütles Maine'i osariigi demokraadist poliitik Joe Baldacci.