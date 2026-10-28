Bituumeninappus on Eestis asfaldi hinna kõrgele tõstnud

Bituumeninappus on tõstnud selle hinda ja muutnud ka Eestis toodetava asfaldi kallimaks. Pooleliolevad teetööd tehakse Tallinnas ja riigimaanteedel siiski ära, kuid tööd, mis pidid algama pealinnas ja kaitseväe Tapa linnakus, lükatakse järgmisesse aastasse.

Asfaldi jaoks olulise bituumeniga on Eestis tekkinud tarneraskused ja bituumen on ka kallimaks läinud. Kuid loodetavasti saab ikkagi teatud osa töödest tänavu töötöödel tehtud.

Kaks Tallinna linna koostööpartnerit teatasid linnavõimule, et asfalt on kallimaks läinud, mis muudab teetööde hinda. Seetõttu teeb linnavalitsus lõpuni vaid pooleliolevad lõppjärku jõudnud remondid, nagu näiteks Liivalaia tänaval.

"Nädalaga on hüpanud hind ligikaudu kümme protsenti, järgmisel nädalal hüppab hind veelgi. Ehk et turul on väga hektiline olukord ja sellest lähtuvalt tegin otsuse, et täiendavaid tänavaid, mis olid planeeritud teekatte remondiks – Viljandi maantee, Vabaõhumuuseumi tee – me enne talve üles neid ei kaeva, sellepärast et siis on tõsine risk, et talveks nad üleskaevatuks jäävadki," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Eestisse tuuakse bituumenit Rootsi ettevõttest Nynas ja Leedus asuvast Poola ettevõttest Orlen. Kuid Nynas teatas, et käesoleval aasta ta Eestisse enam bituumenit ei tarni.

"Nad ei olnud kindlad, et kas nad tahavad veel ühte laevatäit tuua, sellepärast et sügis on käes, mahud on niikuinii sellel aastal olnud väikesed. Ja kui neile jääb osa sellest suurest tarnest talveks terminali, siis selle soojendamine talv läbi on hästi kallis lõbu. Ehk et Nynas kukkus tagant ära ja jäi ainult Orlen. Paraku on see nõudmise ja pakkumise turg ja kui keegi jääb üksi turule, siis ta loomulikult kasutab võimalust hinda tõsta, mida Orlen ka tegi," rääkis Trev-2 juht Sven Pertens.

Orlenist tuli alguses bituumenit korrapäratult, seetõttu olid ajutised tarneraskused, kuid nüüd Eestis asfalti toodetakse, ütles Pertens.

Tariston teatas kaitseinvesteeringute keskusele, et kuna bituumen on kallinenud 72 protsenti, võiks Tapa linnaku asfalteerimise jätta järgmisesse aastasse. Maanteedel tehakse planeeritud tööd lõpuni, sest hinnatõus seda ei takista.

"Selle jaoks on transpordiametil kasutusel bituumeni hinna korrigeerimise mehhanism. Ehk kui bituumeni hind tõuseb või langeb, vastavalt sellele ka töövõtjatele makstakse. Kõrghooaeg on tõesti asfalteerimistööde mõttes läbi, oktoobri lõpp on ikkagi hooaja lõpetamine juba," ütles transpordiameti arendamise osakonna juhataja Mart Arusoo.