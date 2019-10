Statistikaamet ja riigikantselei esitlesid neljapäeval uut veebirakendust Tõetamm, mis on riigi tähtsamate näitajate mõõdupuu ning annab ülevaate sellest, kuidas riigil läheb.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi selgitas, et vajadus niisuguse mõõdupuu järele ilmnes eelmisel aastal, kui statistikaamet tutvustas säästva arengu näitajaid. Vastupidiselt ootustele oli esitlusel väga vähe rahvaesindajaid, kes otsuste langetamisel võiksid just niisugust infot kasutada.

"Suurte andmehulkade läbitöötamine tundub sageli hirmutav ja keeruline. Veelgi enam, nende andmete alusel järelduste tegemine võtab aega. Sageli järeldusi ei tehta või ei kasutata nii palju nagu saaks ja võiks. Tõetamm aitab riigi eesmärke ja juhtimispõhimõtteid näidata rahvale arusaadavamalt," rääkis Mägi.

Tõetamme saavad kasutada nii riigi- kui ka erasektori töötajad. Ennekõike on see mõeldud neile, kes tunnevad huvi, kuidas Eesti riigil päriselt läheb ja soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada otsuseid kaalutletult.

Riigikantselei strateegiabüroo direktor Henry Kattago sõnas, et Tõetammes esitatud võrdlused on nii strateegilise tegevuse planeerimiseks kui ka tulemuste hindamiseks hea alus.

"Tõetamm näitab väga selgelt, mis seisus me praegu oleme. See peaks saama nii otsuste langetamisel kui ka valdkondliku tegevuse kavandamisel oluliseks tööriistaks," arvas Kattago.

Rakenduses on võrreldud tulemusi enam kui 135 mõõdetava näitaja alusel, mis esinevad "Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019–2023" (lähemad eesmärgid), "Eesti 2020" programmis (vahepealsed eesmärgid) ning säästva arengu riiklikus strateegias "Säästev Eesti 21" (kaugemad eesmärgid). Kuvatud on 15 tegevusharu andmed ja tulemused on esitatud vastavalt rohelistel, kollastel või punastel lehtedel.

"Rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus. Kollased lehed tähendavad vähest ja punased lehed märkimisväärset mahajäämust oodatavatest tulemustest," selgitas Mägi.

Tõetamme esitlus toimus neljapäeval Kadriorus Eesti ühe vanema tamme kõrval, et sümboliseerida seda, kuidas Eesti riigi käekäiku kirjeldavad andmed on nüüdsest mugavalt kasutamiseks puukujulises rakenduses.

Kõne pidas näitleja Priit Loog ja sõnavõtuga esines president Kersti Kaljulaid.