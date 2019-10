Tiffany aktsia kallines börsipäeva alguses kohe kolmandiku võrra. Tiffany juhtkond alles kaalub pakkumist, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja BBC.

LVMH ehk LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, mille omanikuks on Prantsusmaa rikkaimaks meheks peetud Bernard Arnault, on aastaid püüdnud tugevamini kanda kinnitada Ameerika turul, kuigi viimasel ajal ollakse keskendunud hiinlaste kasvavale nõudlusele luksusbrändide järele.

Tiffany pole aga selles suutnud nii edukas olla ja viimasel ajal on kaubandussõja segaduses langenud oluliselt Hiina turistide huvi nende ehete vastu. Ka on Hongkong olnud luksuskaupade tähtis ostukeskus, kuid meeleavaldused on toonud müügile märgatavat kahju.